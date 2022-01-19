Галущенко призвал ЕС отреагировать на энергетическую агрессию Кремля: "Северный поток-2" – это не экономический, а политический проект

Об этом передает Минэнерго.

Галущенко подчеркнул, что нынешняя ситуация на газовом рынке – это вопрос не столько энергетики, сколько безопасности европейского континента в целом.



"Должны скоординированно отреагировать на российскую энергетическую агрессию, ведь "Северный поток-2" – это не экономический, а политический проект", – отметил министр.



Герман Галущенко сообщил, что в этом отопительном сезоне Украина приняла ряд мер по обеспечению безопасности и стабильности в работе собственной энергосистемы, в частности, диверсифицировала источники поставок энергоресурсов.



Он отметил, что Украина будет способствовать энергетической безопасности Европы в целом.



"Это – Региональное энергетическое партнерство (RESP), которое предусматривает, в частности, создание стратегического запаса газа для заинтересованных стран, в том числе в украинских подземных хранилищах", – сказал Галущенко.

Министр подчеркнул, что Украина продолжает выполнять мероприятия по синхронизации своей энергосистемы с европейской ENTSO-E, которая запланирована на 2023 год.

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