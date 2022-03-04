Галущенко обсудил обстрел россиянами ЗАЭС с министром энергетики США и призвал недопустить ядерную катастрофу и закрыть небо над Украиной

Об этом министр написал в Facebook.



"Сообщил, что российские войска обстреливают ЗАЭС из воздуха и танков. На станции пожар и это может быть самой большой катастрофой за все время существования человечества! Пожарных оккупанты не пускают на территорию станции. Я обратился с просьбой недопустить ядерную катастрофу и закрыть зону полетов над Украиной" , - говорится в сообщении.



Как сообщалось ранее, в пятницу, 4 марта, в результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на территории Запорожской атомной электростанции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что взрыв на Запорожской АЭС будет в 10 раз больше Чернобыля.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир и Европу в частности проснуться и остановить российскую армию, ведь взрыв на АЭС может означать конец для всех.

Исполняющий обязанности генерального директора ЗАЭС Игорь Мурашов сообщил, что ядерная безопасность на ЗАЭС нарушена.