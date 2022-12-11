Галочка в Twitter будет дороже для владельцев Apple

Об этом говорится на официальном аккаунте Twitter .

Отмечается, что предприятия получат золотую галочку верификации, а госучреждения – серую. Пользователи Twitter Blue будут иметь синюю. В сообщении также отмечают, что пользователи подписки смогут изменять имя или фотографию профиля, однако тогда они будут временно терять галочку, пока аккаунт снова не пройдет верификацию.

Подписка Twitter Blue также содержит возможность редактировать твиты и скачивать видео в качестве 1080г.

31 октября стало известно, что Twitter начнет взимать $20 в месяц за синюю галочку верификации. Суть новшеств состоит в том, чтобы заменить Twitter Blue, дополнительную подписку компании стоимостью $4,99 на более дорогую подписку, включающую верификацию аккаунта.

7 ноября Илон Маск сказал , что преследует цель сделать соцсеть самым точным источником информации. Также он заявил , что любой twitter-аккаунт, использующий чужое имя без четкого указания на пародию, будет заблокирован.

22 ноября Илон Маск презентовал концепцию Twitter 2.0, где будут зашифрованы сообщения, голосовой и видеочат.

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