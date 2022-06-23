Галкина исключили из "черного списка" украинского Минкульта
Российского юмориста и телеведущего Максима Галкина исключили из перечня людей, угрожающих нацбезопасности Украины
Об этом свидетельствует сайт Минкульта.
В списке из 209 человек Максима Галкина нет.
Юморист попал в список в ноябре 2021 года. После начала полномасштабной войны РФ против Украины он осудил российское вторжение. В апреле он выложил в инстаграме видео с девочкой из Мариуполя, заметив, что она точно ни на кого не хотела нападать.
Также он раскритиковал власть РФ за обстрел Одессы, в результате которого погибли 3-месячная девочка и ее мама с бабушкой.
Сейчас Максим Галкин вместе с женой, российской певицей Аллой Пугачевой, и детьми находятся в Израиле. По словам юмориста, он будет перечислять украинским беженцам часть гонораров за концерты. Российские СМИ написали, что в госдуме России предложили отдать замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой беженцам с Донбасса.
- 4 ноября Минкульт внес Максима Галкина в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.
- 11 ноября СБУ пояснила решение тем, что россиянин провоцировал сепаратистские настроения и поддержал оккупацию Украины.
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