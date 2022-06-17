Мы сейчас в очень интересном месте. Расскажи об этой локации более подробно?

Мы сейчас находимся в ресурсном центре национального университета "Львовская политехника". Здесь печатаются книги шрифтом Брайля. Для детей и взрослых. Но преимущественно для детей, читающих кончиками пальцев, для незрячих детей. Мы дружим от моей первой серии сказок "36,6 КОТОВ". Специалисты ресурсного центра и руководительница Оксана Котимко предложили напечатать мою сказку шрифтом Брайля.

Я согласилась и познакомилась с этими невероятно талантливыми детьми, отличающимися от своих ровесников только тем, что читают пальчиками, а не глазами. И с тех пор здесь было напечатано очень много моих книг. Всю серию о котах, "Мышковые мыши", "Черная-черная курица", "Лига непарных носков". А теперь еще и будут печататься "Мистэльфы". Еще сегодня в ресурсном центре студии звукозаписи меня пригласили начитать для детей "Мистэльфов". Они слушают сказки. Любят не только читать своими кончиками пальцев, но и слушать книги.

Какие твои любимые места во Львове и как это связано с твоим творчеством?

Мои любимые места во Львове связаны с крышами. Львов с высоты выглядит совсем другим. Иногда даже трудно узнать, что это за место, что это за крыша или купол? А когда узнаешь – это как черты дорогого человека, только в другом ракурсе. Именно на таких крышах живут герои моей книги – мистэльфы. Это крылатые городские эльфы. Потому и слово такое. Мисто + Эльфы = Мистэльфы.

Существует версия, что писатели имеют дар предвидеть события? Это правда?

Эта сказка о мистэльфах написана до 24 февраля 2022 года. И теперь она приобрела совсем другие акценты даже для меня как для автора. Из городской канализации в город выползли мутанты крысы и решили уничтожить его. Они обгрызли балконы, скульптуры. И их все же смогли остановить мистэльфы. Но в самом начале между эльфами возник спор. Нашлись такие мистэльфы, которые предложили остаться в стороне от этой битвы, ведь они живут высоко, и крысы до них не достанут.

Это как отдельные наши европейские союзники сейчас.

Вот собственно. Я тоже увидела такую аналогию. Но другие мистэльфы сказали: "Город – это наш общий дом". Как и Европа – наш общий дом. И здесь не может быть такого, что у кого-то одного горит и происходят ужасные события. Необходимо отстаивать свою свободу, свою землю, свой город. А кто-то за этим всем наблюдает и ждет, чем все это закончится. И вот в этой детской книжке мистэльфы нашли поддержку у детей. Объединили свои усилия люди, живущие на крышах существа и скульптуры, которые есть во Львове.

У меня есть отдельный файл, который я продолжаю заполнять. Я могу идти по знакомой улице и вдруг увидеть барельеф, на котором, скажем, крылатый Лев. А я его раньше не замечала. Как это могло быть? Львов постоянно готовит для нас подобные сюрпризы. Поэтому в моих историях есть крылатые драконы, совы, лебеди, орлы и, конечно, ангелы. Когда начала писать книгу о мистэльфах, поняла, что Львов – город крылатых скульптур. И в книге они тоже помогают отстоять свой город. Даже памятник Король Данило Галицкий тоже сойдет со своего постамента, чтобы принять участие в защите своего города. И плащ будет ему служить крыльями.

Мы сейчас находимся в прекрасном Львове. По сравнению с другими городами Украины Львов можно назвать курортом.

Во время воздушных тревог во Львове очень чувствуется, что идет война. Моя дочь с внуками и с мужем спускается каждый раз в подвал. И я всегда думаю о том, какой это шок для детей поздно вечером покинуть свои кровати, спуститься вниз, сидеть там. Я плохо веду себя во время воздушных тревог. Я остаюсь там, где я.

Собственно, я сейчас о детях, которые не спускаются в подвалы. Я о тех, кто не может выйти из подвалов, в которых живут месяцами. Но и здесь, во Львове чувствительность к звукам становится новым триггером. Иногда холодильник запищит, и подступает чувство тревоги, будто что-то летит в небе что-то опасное.

Да. Звуки теперь воспринимаются по-другому.

Галя, где застала тебя война? Как это вышло? Твои первые ощущения?

Сейчас многие говорят о том, что они накануне уже ощущали начало полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Я же была уверена, что это закончится бряцаньем оружия на границе, что россияне потребуют от нас каких-то уступок, что такова их цель. Это же надо быть не просто безумными, больными людьми, чтобы принять такое решение. В настоящее время зайти на территорию соседней страны. Но это произошло. Я не верила, что такое произойдет. Хотя февраль – был особенный месяц. Мы чувствовали, что что-то назревает. И в ночь на 24 февраля моя подруга написала мне в мессенджер. Я проснулась, а там было написано: "Галя, война". В это время я находилась в Германии. С ноября у меня произошли серьезные изменения в личной жизни. И я была бы счастлива сейчас, не будь войны. Вот сейчас очень часто себя на этой мысли ловлю. Если бы не эта наша глобальная беда, трагедия, можно было бы сказать, что я счастливый человек. Но сейчас я не могу так сказать.

С декабря я жила в Германии. Мы договорились с тем человеком, который стал мне сейчас очень близким, о том, что будем жить на две страны. Такоео было решение. Он сказал: "Я понимаю, что Украина для тебя – это все. Мы приедем в Украину и будем там столько, сколько ты захочешь. Два месяца, три, четыре". Нам казалось, что впереди все так и будет. А потом пришло это сообщение от подруги: "Галя. Война". И я сразу поняла, что нужно возвращаться в Украину. Я звоню своим и дочь мне говорит: "Ну куда ты сейчас вернешься? У нас на границе стоят очереди по 40 км на выезд из Украины". Я подумала, ну как это может быть? На самом деле все так и было, когда я проверила информацию по интернету. Дочь говорит: "Ты доедешь до границы, а там дальше нужно тебя встретить. Или собираешься пешком идти те 40 км? Мы ведь даже не подъедем к границе, чтобы тебя забрать". Сын тоже предложил мне подождать, чтобы выяснить, что вообще происходит, а потом будем решать, что нам дальше делать. В первые дни была действительно какая-то растерянность. Постоянное пребывание в новостях. Выяснение кто где и что происходит.

Так началось твое волонтерство?

За это время я была дважды во Львове. Я здесь остаюсь на время. И возвращаюсь снова, потому что мое сердце сейчас разделено пополам. Между моими родными близкими людьми, Украиной, Львовом и новым домом в Германии, где живет Йорг. И мы пытались делать с Йоргом разные вещи, покупали специальные сумочки для упаковки лекарств. Была очень большая потребность в них. Каждый из нас пытался в эти первые недели понять, где приложить свои усилия. Где от кого больше толку.

Стать мистэльфами?

Мистэльфами? В определенной степени да. Понять что ты можешь сделать в этой ситуации? Йорг покупал лекарства, когда стало известно, что в Украине не было определенных лекарств, в которых нуждаются люди с больной щитовидной железой. Мы закупали их за границей. В том числе и в Германии. Мы пробовали разные варианты быть полезными.

Потом, когда я приехала во Львов, у меня был период, когда я начала плести защитные сетки на фронт.

Как часто ты плачешь теперь? И плачешь ли?

Я могу держаться. Ком стоит в горле. И я хотела бы заплакать. Но я не могу этого сделать. А бывает, когда вроде все хорошо в какой-то момент. И тогда это может быть, к примеру, вино. Несколько глотков… и вдруг чувствую, что совершенно не к месту, к разговору, к людям, которые рядом, у меня начинают литься слезы. Но мы все сейчас друг друга понимаем. Я вижу это по всем. По своим родным, по подругам, по себе. Какая у нас всех глубокая травма, носим ее в себе, и как долго еще нам нужно будет что-то делать с ней, выходить из этого состояния, преодолевать травмы. Поэтому, когда кто-то странно ведет себя рядом, или обижается на какие-то глупости, или истерика вдруг, я понимаю почему это происходит. Я и за собой это замечаю. Какая-то растерянность. Долго будем это выгребать еще.

Пограничные состояния какие-то странные. От полного спада и до полного подъема. Эмоциональные качели.

Я вот сейчас во Львове, у меня такая задача номер один. Поскольку мой брат сейчас воюет на Востоке, я вижу, как мои родители теперь нуждаются в моей поддержке. Я готова для них сейчас сделать все, что угодно. У нас есть дача. Я им сказала: "Мы уедем туда, и мы засадим все цветами".

Я поняла, что нам нужно помогать друг другу, насколько мы это можем. И я это делаю. И тем людям, которых я знаю, и тем, кого я не знаю, но они меня чем-то тронули. Например, пост на Фейсбуке, или кто-то из друзей мне рассказал чью-то историю. И я чувствую, что я не могу не помочь.

Я могу поддерживать тех, кто сейчас находится в оккупации. Утро начинается с того, что я пишу той и этому, я их поддерживаю, чтобы они понимали, что мы с ними, чтобы они чувствовали нашу поддержку.

У тебя остались друзья, которые сейчас находятся на оккупированных территориях?

Да.

И у тебя есть с ними контакт?

Да.

И что они говорят?

Есть люди из Энергодара. Единственное мое желание, чтоб они сохранили себя.

Говорили ли эти люди о процедуре фильтрации?

Нет. Ничего такого не говорили. А вот например из-под Мариуполя – это односторонняя связь. У этого человека голос даже изменился. Только коротко и кратко. Когда россияне уже туда зашли, там стали везде развешивать портреты Путина. Вот с этого россияне начинают, когда заходят. Начинают метить территорию, менять таблички, названия… А люди там и не знают, что за зверства были в Буче. Информация там идет совсем с другой стороны. Меня очень поразило, когда люди, которым удалось выбраться из Мариуполя, из тех подвалов... мальчик подросток, когда понял, что это уже наши солдаты... его первый вопрос был: "Киев наш?" Они там даже не знали, Киев выстоял или не выстоял. О чем говорить? Это очень сложное время. И ужасноые. И что бы мы ни делали для победы, постоянное чувство, что мы делаем мало.

Чем еще лечишь душу в эти времена?

Я почувствовала, что необходимо говорить с детьми, и написалась первая короткая история, сказка "Облачный пазл". Она о том, как детям удалось закрыть небо. Было такое время, когда мы просили закрыть небо. И нам объясняли, почему это невозможно. А дети в этой сказке взяли и сделали. Они не знали, что это невозможно. А дальше вышла целая серия таких сказок.

Автор всех фото: Елена Черненькая

А можешь экспромтом придумать короткую сказку-талисман?

Дети просили меня о продолжении "Мистеэльфов". Сейчас я могу рассказать, что мистэльфам придется иметь дело с крысами, которые не успокоились и попытались снова уничтожить город. Кое-что им удастся разрушить. И мистэльфам придется все восстанавливать. Они все сосредоточатся на том, чтобы после спасения город стал еще красивее, счастливее, и чтобы в нем было жить еще лучше. Это обязательно будет сказка с хорошим концом. Чтобы она вдохновляла на хорошее настроение и на добрые поступки. Когда мы сейчас, встречаясь с детьми, придумываем сказки, я вижу, что детей очень интересует современность. Они в эти вымышленные сказки вставляют и терроборону, и келларовые каски, и броники. У них там есть и боевые коты. Это говорит о том, что если дети сочиняют такие сказки, то, видимо, их это так же волнует, как и нас взрослых. И дети, вероятно, нуждаются в разговорах на эту тему и сказках на эту тему.