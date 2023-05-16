Галактика Млечный Путь может иметь другую форму, чем считали ранее

Об этом информирует Spaсe.

"Команда астрономов опубликовала новое исследование, свидетельствующее о том, что мы ошибались относительно формы Млечного Пути в течение десятилетий, поскольку наша галактика имеет два главных рукава, как и ее современные спиральные галактики", - пишет ведомство.

В последние годы ученые обнаружили, что все галактики имеют три основных формы - эллиптические, неправильные и спиральные. Большинство известных спиральных галактик имеют два рукава, которые разветвляются и распадаются на меньшие.

В то же время традиционное изображение Млечного Пути – галактика с четырьмя большими спиральными рукавами, выходящими из толстой централизованной выпуклости звезд.

Открытие о возможно неправильном понимании галактики сделали ученые-космонавты из Китайской академии наук, проанализировавшие многочисленные источники, чтобы лучше понять настоящую форму Млечного Пути.

Исследование позволило измерить расстояния примерно до 200 звезд и начать составлять карту Млечного Пути. Затем они добавили данные с космического телескопа Gaia Европейского космического агентства (ESA), точно наблюдающего за движением звезд и их расположением относительно Земли. Это заставило астрономов предположить, что Млечный Путь – это спиральная галактика с перемычками, только с двумя главными рукавами, отходящими от этой плотной центральной полосы.

"Используя точное расположение очень молодых объектов, мы впервые предполагаем, что наша галактика имеет многорукавную морфологию, которая состоит из двухрукавной симметрии. Рукава Нормы и Персея, вероятно, являются двумя симметричными рукавами во внутреннем Млечном Пути. Когда они простираются от внутренней галактики до внутренней галактики наружных частей, они раздвояются и соединяются с рукавами Центавра и Стрельца соответственно", - заключают в материале.

Команда астрономов пришла к выводу, что эта новая модель формы Млечного Пути может стать альтернативной основой для будущих исследований структуры галактик.