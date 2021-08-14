Гаити сильно тряхнуло. Магнитуда - 7,2 балла

Эпицентр колебаний находился примерно в 150 км к западу от столицы Порт-о-Пренс примерно в 8:30 по местному времени и имел глубину 10 км. Это установила Геологическая служба США (USGS), передает Еспресо.TV .



Землетрясение, которое почувствовали на Карибах, в том числе на Кубе и Ямайке, произошло чуть больше чем через месяц после того, как президент Гаити Жовенель Мойсе был убит в своей резиденции в Порт-о-Пренсе.

Напомним, в 2010 году на Гаити имело место землетрясение магнитудой 7,0. Тогда погибло более 200 тыс. человек.

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