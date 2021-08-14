Гаити сильно тряхнуло. Магнитуда - 7,2 балла
В субботу, 14 августа 2021года, на Гаити произошло мощное землетрясение
Эпицентр колебаний находился примерно в 150 км к западу от столицы Порт-о-Пренс примерно в 8:30 по местному времени и имел глубину 10 км. Это установила Геологическая служба США (USGS), передает Еспресо.TV .
Землетрясение, которое почувствовали на Карибах, в том числе на Кубе и Ямайке, произошло чуть больше чем через месяц после того, как президент Гаити Жовенель Мойсе был убит в своей резиденции в Порт-о-Пренсе.
"Масштабы ущерба были не сразу понятны, хотя изображения, циркулирующих в социальных сетях, свидетельствуют о том, что юго-западная часть острова вблизи эпицентра землетрясения пострадала особенно сильно. Кадры и фотографии показывают здания, превращенные в обломки, и разбитые транспортные средства в городах Жереми и Ле-Кай. На одном изображении виден обвалившийся шпиль собора Святого Луи, XIX века, в Жереми", - пишет по этому поводу британская газета The Guardian .
Жители Порт-о-Пренса покинули свои дома, как только почувствовали колебания земной поверхности.
Как отмечают американские сейсмологи, через 20 минут минут в этом же регионе был зарегистрирован второе землетрясение магнитудой 5,2.
- Напомним, в 2010 году на Гаити имело место землетрясение магнитудой 7,0. Тогда погибло более 200 тыс. человек.
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