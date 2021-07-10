Гаити просит США ввести войска

Об этом информирует Еспресо.TV .



Подобное нужно для поддержания безопасности и охраны инфраструктуры страны после убийства президента Жовенеля Моиза, сообщает Reuters .



Запрос к правительству США был отправлен уполномоченным по вопросам проведения выборов в Гаити Матиасом Пьером.

Напомним, президент Гаити Моиз был убит в своей частной резиденции около 1:00 ночи по местному времени в среду, 7 июля.

Жизнь первой леди в безопасности.

По данным гаитянских правоохранительных органов, покушение осуществила группа из 28 наемников . Речь идет о 26 колумбийцах и двух американцах гаитянского происхождения.

По словам начальника национальной полиции страны Леона Шарля, 15 колумбийцев и американцев схватили, трех наемников ликвидировали, восемь находятся в бегах.