Гаити просит США ввести войска
Временная власть Гаити обратилась к Соединенным Штатам Америки с призывом ввести в страну военных
Об этом информирует Еспресо.TV .
Подобное нужно для поддержания безопасности и охраны инфраструктуры страны после убийства президента Жовенеля Моиза, сообщает Reuters .
Запрос к правительству США был отправлен уполномоченным по вопросам проведения выборов в Гаити Матиасом Пьером.
- Напомним, президент Гаити Моиз был убит в своей частной резиденции около 1:00 ночи по местному времени в среду, 7 июля.
- Жизнь первой леди в безопасности.
- По данным гаитянских правоохранительных органов, покушение осуществила группа из 28 наемников . Речь идет о 26 колумбийцах и двух американцах гаитянского происхождения.
- По словам начальника национальной полиции страны Леона Шарля, 15 колумбийцев и американцев схватили, трех наемников ликвидировали, восемь находятся в бегах.
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