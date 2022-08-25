Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в телеграме.

"Ну что ж, дорогие филателисты и поклонники военных марок, готовы? Выбираем лучший эскиз почтовой марки "Гадяцкое сафари", - написал Лунин.

Все желающие могут проголосовать на страницах инициаторов конкурса – в телеграм-канале и на фейсбуке Дмитрия Лунина, в соцсетях председателя облсовета Александра Беленького и руководителя областной Укрпочты Юрия Набасова.

"Гадяцкое сафари" – это первая марка Полтавской области военного времени. И она полностью народная, потому что эскизы создавали и выбирают именно жители региона. Мы получили около 200 эскизов в разных стилях и техниках. И это прекрасно, что у нас столько инициативных и талантливых людей", - говорится в сообщении.

Организаторы голосования просят оставлять в комментариях номер понравившейся больше всего марки. Результаты будут оглашены 31 августа.

"Итак, 9 эскизов, 7 дней голосования, чтобы выбрать победителя. И уже скоро будем иметь марку "Гадяцкое сафари". А к ней – подарочный конверт и открытку. Марка "Гадяцкое сафари" будет производиться по проекту "Собственная марка", - пишет Лунин.

Дмитрий Лунин, Александр Беленький и Полтавский филиал АО "Укрпочта" объявили конкурс на эскиз почтовой марки "Гадяцкое сафари", который продлился до 7 августа.

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