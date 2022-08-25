"Гадяцкое сафари": стартовало голосование за эскиз первой марки Полтавщины военного времени
Голосование за эскиз первой марки Полтавщины военного времени "Гадяцкое сафари" продлится неделю, до 31 августа
Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в телеграме.
"Ну что ж, дорогие филателисты и поклонники военных марок, готовы? Выбираем лучший эскиз почтовой марки "Гадяцкое сафари", - написал Лунин.
Все желающие могут проголосовать на страницах инициаторов конкурса – в телеграм-канале и на фейсбуке Дмитрия Лунина, в соцсетях председателя облсовета Александра Беленького и руководителя областной Укрпочты Юрия Набасова.
"Гадяцкое сафари" – это первая марка Полтавской области военного времени. И она полностью народная, потому что эскизы создавали и выбирают именно жители региона. Мы получили около 200 эскизов в разных стилях и техниках. И это прекрасно, что у нас столько инициативных и талантливых людей", - говорится в сообщении.
Организаторы голосования просят оставлять в комментариях номер понравившейся больше всего марки. Результаты будут оглашены 31 августа.
"Итак, 9 эскизов, 7 дней голосования, чтобы выбрать победителя. И уже скоро будем иметь марку "Гадяцкое сафари". А к ней – подарочный конверт и открытку. Марка "Гадяцкое сафари" будет производиться по проекту "Собственная марка", - пишет Лунин.
- Дмитрий Лунин, Александр Беленький и Полтавский филиал АО "Укрпочта" объявили конкурс на эскиз почтовой марки "Гадяцкое сафари", который продлился до 7 августа.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.54
Покупка 39.54Продажа 40.37
-
EUR
Покупка 39.48Продажа 40.5
- Актуальное
- Важное