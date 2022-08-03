Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в телеграме.

Как говорится в сообщении, глава Полтавского облсовета Александр Беленький и Укрпочта объявили конкурс на лучший эскиз почтовой марки "Гадячское сафари".

"Конкурсные работы должны продемонстрировать мощную роль Полтавщины в защите страны и укреплении независимости нашего государства. Мы приглашаем всех желающих, у кого есть креативные идеи", - отмечается в сообщении.

По словам Лунина, конкурсанты смогут присылать свои работы на гугл-форму до 7 августа включительно.

Кроме марок, Укрпочта планирует выпустить почтовые конверты и открытки.

"Почтовая марка "Гадячское сафари" для Полтавской области создается в рамках проекта "Собственная марка". Представим и торжественно погасим почтовую марку вместе с автором победившего эскиза", - пишет Лунин.