"Гадячское сафари": на Полтавщине создадут собственную почтовую марку военного времени
Дмитрий Лунин, Александр Беленький и Полтавский филиал АО "Укрпочта" объявили конкурс на эскиз почтовой марки "Гадячское сафари", который продлится до 7 августа
Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в телеграме.
Как говорится в сообщении, глава Полтавского облсовета Александр Беленький и Укрпочта объявили конкурс на лучший эскиз почтовой марки "Гадячское сафари".
"Конкурсные работы должны продемонстрировать мощную роль Полтавщины в защите страны и укреплении независимости нашего государства. Мы приглашаем всех желающих, у кого есть креативные идеи", - отмечается в сообщении.
По словам Лунина, конкурсанты смогут присылать свои работы на гугл-форму до 7 августа включительно.
Кроме марок, Укрпочта планирует выпустить почтовые конверты и открытки.
"Почтовая марка "Гадячское сафари" для Полтавской области создается в рамках проекта "Собственная марка". Представим и торжественно погасим почтовую марку вместе с автором победившего эскиза", - пишет Лунин.
- Укрпочта установила рекорд по количеству проданных марок: за 5 дней было продано более 3 миллионов марок "Корабль ВСЁ".
- Ранее сообщалось, что гендиректор Укрпочты объявил прием художественных работ на национальный этап конкурса PostEurop – эскиз почтовой марки "Мир – наивысшая ценность человечества!"
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