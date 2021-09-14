Габариты Кличко, удар Тайсона, ноги Али: Фьюри "сконструировал" идеального боксера и пришел к потрясающему выводу
Британский тяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что владеет всеми лучшими чертами, которые имели самые выдающиеся боксеры в истории
Об этом он заявил в интервью каналу Frank Warren's Queensberry Promotions в YouTube.
По словам Фьюри, он обладает качествами, которые отличали таких легенд бокса, как американцы Мохаммед Али и Майк Тайсон, британец Леннокс Льюис и украинец Владимир Кличко.
"Буквально сегодня мы с моим тренером Шугаром Хиллом говорили о том, что Мохаммеда Али особым делала замечательная работа ног. У Майка Тайсона были скорость и удар, позволяющая изменить ход боя. Леннокс Льюис обладал огромной мощью, желанием идти вперед и агрессией. Владимир Кличко был неудобным из-за своих габаритов. Если вы соберете их воедино, то выйду я", - сказал Фьюри.
Он добавил, что у каждого из них было одно преимущество, а он обладает всеми сразу.
"У одного - работа ног, у второго - скорость, у третьего - габариты, у четвертого - мужество. Но если вы объедините их в одного бойца, то получится Тайсон Фьюри. Так что ни один из этих ребят никогда меня не побил", - сказал Фьюри.
Тайсон Фьюри 9 октября в Лас-Вегасе (США) будет защищать титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в бою против американца Деонтея Уайлдера.
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Напомним, 10 сентября Тайсон Фьюри заявил, что Александр Усик имеет шансы победить Джошуа.
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