Гаагский трибунал начал расследование военных преступлений России против Украины

Об этом говорится в заявлении главного прокурора МКС Карима Хана.



"28 февраля я объявил о своем решении потребовать разрешения на открытие расследования ситуации в Украине на основе предварительных выводов моего офиса. В том же заявлении я указал, что активное расследование моим офисом значительно ускорится, если государства-участники передадут обращение в мой офис. Сегодня ( 2 марта, - ред.) я могу подтвердить, что мой офис получил обращение о ситуации в Украине от 39 государств-участников МКС", - говорится в заявлении.



Хан отметил, что обращение государств позволяет начать расследование ситуации в Украине, начиная с 21 ноября 2013 года, что будет охватывать предыдущие и текущие обвинения в военных преступлениях, преступлениях против человечества или геноциде, совершенных на любой части территории Украины.



"Я сообщил председателям МКС о своем решении немедленно начать активное расследование ситуации. Наша работа по сбору доказательств началась. Как отмечалось в моем заявлении от 28 февраля, во время предварительного изучения ситуации в Украине мой офис усматривает обоснованные основания полагать, что были совершены преступления, что подлежат юрисдикции суда", – заявил Хан.



Он добавил, что будет взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами и сторонами конфликта, а также призвал все государства поддержать этот процесс.



"Поскольку сейчас идет активное расследование, я повторяю призыв ко всем, кто участвует в боевых действиях в Украине, строго соблюдать действующие нормы международного гуманитарного права", - говорится в заявлении.



Напомним, Украина подала иск против России в Международный суд ООН.

Также Канада подала в Международный уголовный суд ООН в Гааге иск против РФ из-за возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине .

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