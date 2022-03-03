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Война с Россией: хроника
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Гаагский трибунал начал расследование военных преступлений России против Украины

3 мартa, 2022 четверг
05:20
Мир

Международный уголовный суд в Гааге после обращения 39 стран-участниц МКС приступил к расследованию военных преступлений Российской Федерации, которые она совершила против Украины

Об этом говорится в заявлении главного прокурора МКС Карима Хана.

"28 февраля я объявил о своем решении потребовать разрешения на открытие расследования ситуации в Украине на основе предварительных выводов моего офиса. В том же заявлении я указал, что активное расследование моим офисом значительно ускорится, если государства-участники передадут обращение в мой офис. Сегодня ( 2 марта, - ред.) я могу подтвердить, что мой офис получил обращение о ситуации в Украине от 39 государств-участников МКС", - говорится в заявлении.

Хан отметил, что обращение государств позволяет начать расследование ситуации в Украине, начиная с 21 ноября 2013 года, что будет охватывать предыдущие и текущие обвинения в военных преступлениях, преступлениях против человечества или геноциде, совершенных на любой части территории Украины.

"Я сообщил председателям МКС о своем решении немедленно начать активное расследование ситуации. Наша работа по сбору доказательств началась. Как отмечалось в моем заявлении от 28 февраля, во время предварительного изучения ситуации в Украине мой офис усматривает обоснованные основания полагать, что были совершены преступления, что подлежат юрисдикции суда", – заявил Хан.

Он добавил, что будет взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами и сторонами конфликта, а также призвал все государства поддержать этот процесс.

"Поскольку сейчас идет активное расследование, я повторяю призыв ко всем, кто участвует в боевых действиях в Украине, строго соблюдать действующие нормы международного гуманитарного права", - говорится в заявлении.
 

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