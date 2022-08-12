G7 ждет от Украины назначения наблюдательного совета Нафтогаза в преддверии зимнего сезона

Об этом группа послов в Киеве заявила в твиттере германского председательства.

"Послы G7 встретились, чтобы обсудить подготовку к зимнему сезону и отметили важность скорейшего назначения наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

Известно, что дипломаты встретились с министром энергетики Германом Галущенко, министром развития общин и территорий Алексеем Чернышевым, главой НАК "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко и председателем правления НЭК "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким.