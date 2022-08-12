G7 ждет от Украины назначения наблюдательного совета Нафтогаза в преддверии зимнего сезона
Послы стран "Группы семи" (G7) отмечают важность скорейшего назначения наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" в преддверии зимнего сезона
Об этом группа послов в Киеве заявила в твиттере германского председательства.
"Послы G7 встретились, чтобы обсудить подготовку к зимнему сезону и отметили важность скорейшего назначения наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.
Известно, что дипломаты встретились с министром энергетики Германом Галущенко, министром развития общин и территорий Алексеем Чернышевым, главой НАК "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко и председателем правления НЭК "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким.
- 25 октября Минэкономики объявило конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета "Нефтегаза", а утверждение нового состава ожидалось в феврале 2022 года.
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