G7 заявил о готовности выделить Украине 32 млрд долларов в 2023 году
Большая семерка заявила о выделении 32 млрд долларов финансовой помощи Украине в 2023 году, чтобы "подчеркнуть непоколебимую поддержку" нашей страны
Об этом говорится в заявлении министров финансов G7.
"Чтобы подчеркнуть нашу непреклонную преданность поддержке Украины вместе с международным сообществом, сегодня мы подтверждаем наш общий подход к скоординированной бюджетной и экономической поддержке в следующем году в соответствии с потребностями правительства Украины", - говорится в документе.
Известно, что средства бюджетной и экономической поддержки Украины от G7 будут включать 18 млрд. евро от Европейского Союза, дополненных грантовым компонентом от государств-членов для покрытия процентных расходов. Также сюда войдет пакет поддержки со стороны США, предложенный администрацией Джо Байдена и может быть одобрен Конгрессом уже на этой неделе.
Кроме того, поддержка будет содержать 500 млн. долларов в рамках дальнейшего кредитования Всемирного банка от гарантии Британии и 115 млн. канадских долларов в виде тарифных поступлений от импорта из России и Беларуси.
"Эти значительные обязательства, основанные на четком определении потребностей Украины, придают Украине уверенность и позволяют правительству продолжать предоставление основных услуг, проводить важнейшие ремонтные работы и стабилизировать экономику", - добавляют министры в заявлении.
- 19 декабря министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Нидерланды предоставили Украине военную помощь почти на 1 млрд евро. Вместе с тем, Нидерланды вносят 25 млн евро в фонд НАТО для военной поддержки Украины. Этот фонд предназначен для выплат на топливо, одежду и медикаменты.
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