Послы G7 прямо говорят, что необходимо обеспечить решающий голос в отборочной комиссии для судей КСУ.

Кстати, Венецианская комиссия даже в своем последнем, максимально комплиментарном для власти, выводе пишет об а) угрозе политизации, ибо половина членов комиссии делегированы властью; б) угрозу "тупика", когда голоса международников и власти разделятся 3 на 3 (а именно такой состав предполагает проект #7662 сейчас).

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И очевидно, что если для прохождения кандидата НЕОБХОДИМЫ 3 голоса представителей власти, то рекомендованы будут ТОЛЬКО те, кто для власти удобен — привет полный контроль над КСУ.

Или это вообще не будет работать.

Есть очень простое и рабочее решение: добавить седьмого члена ГГЭ (отборочной комиссии) от неправительственных организаций. Тем более что в проекте уже есть модель привлечения такого члена к ее второму составу.

Мы все это проходили с конкурсом в САП. Почти 2 года мучились все, и в результате — чудом, но все равно назначили независимого кандидата. При этом нервов и репутации потеряли все фантастически многое.

И это управляющий САП один. А судей КСУ – восемнадцать.

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Есть очень простое и рабочее решение: добавить седьмого члена ГГЭ (отборочной комиссии) от неправительственных организаций. Тем более что в проекте уже есть модель привлечения такого члена к ее второму составу. (И сама Венецианка говорит, что седьмой член - вполне рабочий выход из "тупика").

G7, в том числе и ЕС, уже не "проглотят" ни зависимый механизм отбора, ни "внезапное" назначение трех судей от парламента вообще без такого механизма

Тогда ни во "внешнем управлении" никто никого не обвинит, ни в чрезмерной политизации. И вперед будут проходить только те, кто устроит две из трех фракций, причем необязательно от власти.

Все, проблема решена.

Ну это, опять-таки, если задача является обеспечить независимый отбор и евроинтеграцию, а не зависеть Суд любой ценой.

Одно ясно, впрочем: G7, в том числе и ЕС, уже не "проглотят" ни зависимый механизм отбора, ни "внезапное" назначение трех судей от парламента вообще без такого механизма.

И это очень хорошо.

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Об авторе. Михаил Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE.

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