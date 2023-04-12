G7 в мае может ввести санкции против алмазов российской компании АЛРОСА, - The Economic Times
Страны G7 в мае, вероятно, введут санкции в отношении алмазов АЛРОСА, что станет очередным весомым ограничением против РФ из-за войны в Украине
Об этом сообщает индийское издание The Economic Times со ссылкой на руководителей местной гранильной отрасли.
По данным издания, санкции могут быть введены во время встречи 19-21 мая в Японии в канун ювелирной выставки в Лас-Вегасе, которая пройдет в первую неделю июня. Они будут касаться алмазов, весом в 1 карат.
The Economic Times ссылается, в частности, на председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Випула Шаха.
Как только санкции вступят в силу, возникнет неопределенность по поводу занятости почти трех миллионов рабочих в Сурате, алмазном центре Индии, где ограняют девять из десяти алмазов в мире, отмечает издание.
- Напомним, 4 марта президент Европарламента призвала к ужесточению санкций против РФ, упомянув об алмазах.
- 7 марта в Госдепе сообщили, что США и Евросоюз готовят санкции против алмазной индустрии РФ.
- 23 марта стало известно, что страны G7 могут обязать компании подтверждать, что их импортированные полированные бриллианты не российского происхождения.
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