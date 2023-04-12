Об этом сообщает индийское издание The Economic Times со ссылкой на руководителей местной гранильной отрасли.

По данным издания, санкции могут быть введены во время встречи 19-21 мая в Японии в канун ювелирной выставки в Лас-Вегасе, которая пройдет в первую неделю июня. Они будут касаться алмазов, весом в 1 карат.

The Economic Times ссылается, в частности, на председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Випула Шаха.

Как только санкции вступят в силу, возникнет неопределенность по поводу занятости почти трех миллионов рабочих в Сурате, алмазном центре Индии, где ограняют девять из десяти алмазов в мире, отмечает издание.