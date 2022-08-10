G7 требует от РФ немедленного вернуть Украине контроль над ЗАЭС
Главы МИД стран Группы семи обнародовали заявление, в котором требуют от России немедленно вернуть контроль над Запорожской АЭС
Об этом сообщает "Европейская правда".
"В этом контексте мы требуем, чтобы Россия немедленно вернула законному суверенному владельцу – Украине полный контроль над Запорожской атомной электростанцией, а также над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины для обеспечения их безопасной и надежной эксплуатации", - говорится в заявлении министров G7, опубликованном на сайте МИД Германии.
Министры также добавили, что сотрудники ЗАЭС, обслуживающие атомную станцию, должны иметь возможность выполнять свои обязанности в безопасности и без давления. Кроме того, в заявлении говорится, что контроль России над станцией влечет за собой угрозу для региона.
Также представители G7 объявили о поддержке усилий генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по укреплению ядерной безопасности в Украине.
Они отметили важность содействия экспертной миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС для решения вопросов ядерной безопасности способом, который "уважает полный суверенитет Украины над ее территорией и инфраструктурой".
"Сотрудники МАГАТЭ должны иметь безопасный и беспрепятственный доступ ко всем ядерным объектам в Украине и напрямую и без вмешательства общаться с украинским персоналом, ответственным за эксплуатацию этих объектов", - добавляется в заявлении.
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