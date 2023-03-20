Заявление опубликовано в Госдепе США.

"Мы, министры иностранных дел G7 Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и Верховный представитель Европейского Союза, решительно осуждаем запуск Северной Кореей 16 марта еще одной межконтинентальной баллистической ракеты, подрывающей региональный и международный мир" – говорится в сообщении.

Отмечается, что в нынешнем году КНДР запустила рекордное количество баллистических ракет. Министры призвали страну отказаться от ядерного вооружения и заявили, что Северная Корея не может и никогда не будет иметь статус государства, обладающего ядерным оружием, согласно Договору о нераспространении.

"Мы повторяем наше требование к Северной Корее отказаться от своего ядерного оружия, существующих ядерных программ и любого другого оружия массового уничтожения и баллистических ракет в полный, проверенный и необратимый способ, и полностью выполнять все обязательства в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН" , – заявили страны.

Также в заявлении есть призыв в Северную Корею согласиться на "неоднократные предложения диалога, выдвинутые Японией, Соединенными Штатами и Южной Кореей".

Министры требуют реакции международного сообщества и Совбеза ООН в частности, включая дальнейшие мероприятия с его стороны.