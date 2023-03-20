G7 требует от КНДР отказаться от ядерного оружия и призвала мир к реакции на запуск баллистической ракеты
Министры иностранных дел G7 в совместном заявлении осудили пуски КНДР баллистических ракет и призвали Северную Корею отказаться от ядерного оружия
Заявление опубликовано в Госдепе США.
"Мы, министры иностранных дел G7 Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и Верховный представитель Европейского Союза, решительно осуждаем запуск Северной Кореей 16 марта еще одной межконтинентальной баллистической ракеты, подрывающей региональный и международный мир" – говорится в сообщении.
Отмечается, что в нынешнем году КНДР запустила рекордное количество баллистических ракет. Министры призвали страну отказаться от ядерного вооружения и заявили, что Северная Корея не может и никогда не будет иметь статус государства, обладающего ядерным оружием, согласно Договору о нераспространении.
"Мы повторяем наше требование к Северной Корее отказаться от своего ядерного оружия, существующих ядерных программ и любого другого оружия массового уничтожения и баллистических ракет в полный, проверенный и необратимый способ, и полностью выполнять все обязательства в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН" , – заявили страны.
Также в заявлении есть призыв в Северную Корею согласиться на "неоднократные предложения диалога, выдвинутые Японией, Соединенными Штатами и Южной Кореей".
Министры требуют реакции международного сообщества и Совбеза ООН в частности, включая дальнейшие мероприятия с его стороны.
- В течение 18 и 19 марта КНДР проводила тактические учения с целью "усиления возможностей сдерживания войны", имитирующих тактическую ядерную контратаку.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.22
Покупка 38.22Продажа 38.99
-
EUR
Покупка 40.16Продажа 41.11
- Актуальное
- Важное