G7 согласовала механизм помощи для защиты инфраструктуры Украины
Страны Большой семерки договорились о создании координационного механизма, который должен помочь Украине защитить свою критическую инфраструктуру после нападений России
Об этом говорится в совместном заявлении министров.
"Мы будем твердо поддерживать Украину столько, сколько нужно. Сегодня мы создаем координационный механизм G7, чтобы помочь Украине отремонтировать, восстановить и защитить ее критически важную энергетическую и водную инфраструктуру", - заявили министры иностранных дел стран, входящих в G7.
Министры создали координационный механизм G7, чтобы помочь Украине отремонтировать, восстановить и защитить ее критически важную энергетическую и водную инфраструктуру.
Ранее комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон во время визита в Киев заявила, что Европейский Союз вместе с партнерами изучает пути увеличения помощи энергетическому сектору Украины.
По ее словам, Украина нуждается в специальном оборудовании и инструментах для устранения повреждений ее энергетической инфраструктуры. Необходимо призвать иностранные компании уделить первостепенное внимание передаче энергетического оборудования в Украину.
- 2 ноября директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что оборудование украинской энергосистемы повреждено на 35-45% из-за постоянных российских атак, однако "блэкаут" стране не грозит. Зеленский утверждает, что условия работы украинских энергетиков невиданы для Европы.
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