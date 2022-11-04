G7 согласовала механизм помощи для защиты инфраструктуры Украины

Об этом говорится в совместном заявлении министров.

"Мы будем твердо поддерживать Украину столько, сколько нужно. Сегодня мы создаем координационный механизм G7, чтобы помочь Украине отремонтировать, восстановить и защитить ее критически важную энергетическую и водную инфраструктуру", - заявили министры иностранных дел стран, входящих в G7.

Министры создали координационный механизм G7, чтобы помочь Украине отремонтировать, восстановить и защитить ее критически важную энергетическую и водную инфраструктуру.

Ранее комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон во время визита в Киев заявила, что Европейский Союз вместе с партнерами изучает пути увеличения помощи энергетическому сектору Украины.

По ее словам, Украина нуждается в специальном оборудовании и инструментах для устранения повреждений ее энергетической инфраструктуры. Необходимо призвать иностранные компании уделить первостепенное внимание передаче энергетического оборудования в Украину.

2 ноября директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что оборудование украинской энергосистемы повреждено на 35-45% из-за постоянных российских атак, однако "блэкаут" стране не грозит. Зеленский утверждает, что условия работы украинских энергетиков невиданы для Европы.