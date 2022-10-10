G7 проведет 11 октября срочное совещание по ситуации в Украине

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на собственного корреспондента.

"Завтра, во вторник, 11 октября, страны G7 в 14:00 (по европейскому времени) проведут видеосовещание. Глава Украины Зеленский примет участие в начале совещания", – сказал во время брифинга спикер федерального правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт.

По его словам, федеральное правительство строго осуждает массированный ракетный удар России 10 октября по Украине, повлекший многочисленные жертвы.

Напомним, Германия созывает срочное заседание G7 по просьбе Украины.

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