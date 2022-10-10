G7 проведет 11 октября срочное совещание по ситуации в Украине
Во вторник 11 октября страны G7 проведут видеосовещание по ситуации в Украине с участием Владимира Зеленского
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на собственного корреспондента.
"Завтра, во вторник, 11 октября, страны G7 в 14:00 (по европейскому времени) проведут видеосовещание. Глава Украины Зеленский примет участие в начале совещания", – сказал во время брифинга спикер федерального правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт.
По его словам, федеральное правительство строго осуждает массированный ракетный удар России 10 октября по Украине, повлекший многочисленные жертвы.
- Напомним, Германия созывает срочное заседание G7 по просьбе Украины.
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