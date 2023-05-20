G7 призвала установить международные технические стандарты для ИИ
Лидеры стран Группы семи призвали к разработке и принятию международных технических стандартов для использования искусственного интеллекта
Об этом сообщает Reuters.
Отмечено, что до конца этого года правительства стран должны создать форум под названием "Хиросимский процесс ИИ" для обсуждения вопросов генеративного искусственного интеллекта, таких как права интеллектуальной собственности и дезинформация.
"Мы хотим, чтобы системы искусственного интеллекта были точными, надежными, безопасными и недискриминационными, независимо от их происхождения", - заявила резидент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
Соглашение было достигнуто после того, как Европейский Союз, представленный в G7, в этом месяце приблизился к принятию законодательства, регулирующего технологию ИИ, потенциально первого в мире всеобъемлющего закона об искусственном интеллекте.
- Нефтегигант Shell будет использовать технологию на основе ИИ от компании SparkCognition в глубоководной разведке для увеличения добычи на шельфе.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.65
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное