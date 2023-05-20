G7 призвала установить международные технические стандарты для ИИ

Об этом сообщает Reuters.

Отмечено, что до конца этого года правительства стран должны создать форум под названием "Хиросимский процесс ИИ" для обсуждения вопросов генеративного искусственного интеллекта, таких как права интеллектуальной собственности и дезинформация.

"Мы хотим, чтобы системы искусственного интеллекта были точными, надежными, безопасными и недискриминационными, независимо от их происхождения", - заявила резидент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Соглашение было достигнуто после того, как Европейский Союз, представленный в G7, в этом месяце приблизился к принятию законодательства, регулирующего технологию ИИ, потенциально первого в мире всеобъемлющего закона об искусственном интеллекте.