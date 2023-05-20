G7 призвала Китай давить на Россию
Лидеры G7 договорились усилить поддержку Украины и одновременно призвали официальный Пекин давить на страну-агрессора
Об этом сообщает CNN.
Лидеры стран призвали Китай оказать давление на Россию, чтобы она "немедленно, полностью и безоговорочно вывела свои войска из Украины" и прекратила военную агрессию.
Пекин призвали поддержать всеобъемлющий и справедливый мир, основанный на территориальной целостности, принципах и целях Устава ООН.
- Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях саммита G7 в Японии с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и обсудил с ним "коалицию истребителей", а также встретился с премьерами Италии Джорджей Мэлони и Индией Нарендрой Моди.
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