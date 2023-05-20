G7 призвала Китай давить на Россию

Об этом сообщает CNN.

Лидеры стран призвали Китай оказать давление на Россию, чтобы она "немедленно, полностью и безоговорочно вывела свои войска из Украины" и прекратила военную агрессию.

Пекин призвали поддержать всеобъемлющий и справедливый мир, основанный на территориальной целостности, принципах и целях Устава ООН.