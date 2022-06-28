G7 призвала Китай давить на РФ, чтобы прекратить войну в Украине
Лидеры стран Большой семерки призвали Китай надавить на РФ с целью прекращения войны против Украины и вывода войск
Об этом говорится в коммюнике глав государств и правительств G7 по результатам саммита 26–28 июня в Германии, передает Укринформ .
"Поскольку РФ ведет свою неоправданную, неспровоцированную и незаконную войну против Украины, мы призываем Китай надавить на Россию, чтобы она немедленно выполнила юридически обязывающий приказ Международного суда справедливости от 16 марта 2022 года, соблюдала резолюции Генеральной ассамблеи ООН и прекратила военную агрессию и немедленно и безоговорочно вывела свои войска из Украины", - подчеркивается в коммюнике.
Большая семерка заявила о необходимости сотрудничества с Китаем по глобальным вызовам и призвала КНР делать вклад в международную безопасность.
"Напоминаем Китаю о необходимости соблюдать принцип Устава ООН по мирному урегулированию споров и воздерживаться от угроз, принуждения, мер запугивания или применения силы", - отмечается в коммюнике.
- 20 июня стало известно, что в 2022 году Китай увеличил объемы импорта российской нефти на 55% и закупает сырье по сниженным ценам.
- Координатор по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби подчеркнул, что Китай продолжает сотрудничество с РФ , несмотря на войну в Украине.
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