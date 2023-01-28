Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что США и их союзники пытаются уйти от серьезного сбоя на рынке, поэтому "Большая семерка" готова согласиться с ЕС, если Союз установит потолок цен на российское дизельное топливо в диапазоне от 100 до 110 долларов за баррель.

ЕС должен прийти к единогласному решению, чтобы установить потолок цен. Механизм будет действовать, запрещая компаниям ЕС предоставлять страховые или финансовые услуги для перевозки российского топлива, если оно не будет продано за пределом цен. Есть две цели: ограничить доходы России, не нарушая мировые энергетические рынки.

Пока Европейская комиссия предложила предельный уровень в 100 долларов. Новый диапазон G7 означает, что "Большая семерка" предпочла бы более высокую цену - из-за опасений, что установление слишком низкого уровня может привести к скачкам цен или перебоям с поставками в Европе, но что устоит и 100 долларов.

По словам источника Bloomberg, переговоры продолжаются, но стороны с оптимизмом смотрят на достижение соглашения до вступления в силу запрета ЕС на импорт. В последнее время российское дизельное горючее продается по цене от 115 до 120 долларов за баррель.

10 января СМИ сообщили, что страны G7 готовят две предельные цены на российские нефтепродукты. С 5 февраля, когда вступят в силу санкции ЕС по запрету на импорт российских нефтепродуктов, коалиция G7 также введет ограничение цен на российские нефтепродукты, такие как дизельное топливо, керосин и мазут, чтобы еще больше снизить доходы Москвы от экспорта энергоносителей и ее способность финансировать свое вторжение. в Украине.

26 января СМИ сообщили, что ЕС намерен ограничить цену на экспорт нефтепродуктов РФ. Цена в 100 долларов за баррель будет применяться к таким продуктам, как дизельное топливо. Ограничение в 45 долларов за баррель будет применяться к продуктам со скидкой, таким как мазут.

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