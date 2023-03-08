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G7 поздравила Кривоноса с назначением главой НАБУ: работа учреждения должна быть свободна от политического вмешательства

8 мартa, 2023 среда
11:57
Общество

Послы стран Большой семерки поздравили Семена Кривоноса с назначением главой Национального антикоррупционного бюро и пообещали следить за независимостью работы НАБУ

Об этом говорится в твиттер-аккаунте японского председательства в Группе поддержки послов G7 в Киеве.

"Мы будем внимательно следить за работой Бюро, которое должно быть свободно от любого политического и другого вмешательства, учитывая жизненно важную роль, которую оно играет в Украине в борьбе с коррупцией", - отметили в тексте заявления.

  • Напомним, 6 марта Кабинет Министров Украины проголосовал за назначение Семена Кривоноса директором Национального антикоррупционного бюро.
Мир
Экономика
Украина
G7
НАБУ
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