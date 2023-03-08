Об этом говорится в твиттер-аккаунте японского председательства в Группе поддержки послов G7 в Киеве.

"Мы будем внимательно следить за работой Бюро, которое должно быть свободно от любого политического и другого вмешательства, учитывая жизненно важную роль, которую оно играет в Украине в борьбе с коррупцией", - отметили в тексте заявления.