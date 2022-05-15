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G7 положительно отреагировали на идею передавать Украине арестованные активы РФ, – Кулеба

15 мая, 2022 воскресенье
13:33
война с Россией

Сегодня, 15 мая, в видеообращении из Берлина министр иностранных дел Украины рассказал о результатах встречи с лидерами Большой семерки

Об этом информирует в фейсбуке министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба отметил, что G7 положительно отреагировала на идею передавать арестованные российские активы на восстановление Украины.

"О деталях не могу говорить, скажу единственное, что очень хорошо заходит идея о том, что нужно российские активы не просто арестовывать, но и передавать Украине на восстановление нашего государства, речи идет... о сотнях миллиардов евро", - прокомментировал Дмитрий Кулеба.

Также G7 подтвердила свою готовность принять участие в восстановлении Украины – реконструкции городов и инфраструктуры.

Кроме того, министр иностранных дел Украины рассказал о планах на сегодня: "Отправляюсь в Брюссель. Мы все командно бьемся за шестой санкционный пакет ЕС и нефтяное эмбарго в нем".

  • 13 мая Украина призвала членов Большой семерки передать нашей стране российские замороженные активы на сотни миллиардов долларов. Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о переговорах со странами Большой семерки по поставке ракетных систем залпового огня.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, 13 мая, посетил мероприятия G7 и ЕС. Также должны пройти переговоры с руководством Германии и Нидерландов с тем, чтобы скоординировать дальнейшую поддержку Украины.

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Мир
ЕС
G7
Дмитрий Кулеба
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