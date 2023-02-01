Об этом сообщило издание Kyodo со ссылкой на японских чиновников.

В этом году Япония председательствует в G7.

По данным СМИ, премьер-министр Фумио Кисида рассматривает возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского на видеосаммит, в ходе которого лидеры G7 намерены подтвердить единство в противодействии российской агрессии.

Япония считает целесообразным проведение такого саммита в преддверии прогнозируемого широкомасштабного наступления РФ на Украину весной.

Предпологается, что лидеры также обсудят, как восстанавливать поврежденные энергетические объекты в Украине и способствовать поддержке частного сектора.

По словам источников, политики обменяются мнениями о том, как стабилизировать находящиеся в нестабильном состоянии глобальные энергетические рынки после того, как Россия вторглась в Украину в прошлом году, когда цены на нефть и природный газ во всем мире резко выросли.

На встрече премьер-министр Фумио Кисида планирует представить свое видение мира без ядерного оружия на фоне беспокойства, что Россия может использовать его против Украины в войне.

1 февраля стало известно, что правительство Японии выделило $170 млн на восстановление Украины. Средства будут направлены прежде всего на восстановление поврежденной ракетными атаками критической инфраструктуры.

Ранее Кишида выразил готовность рассмотреть возможность посетить Украину для переговоров с Зеленским, если будут исполнены надлежащие условия.

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