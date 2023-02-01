G7 планирует провести онлайн-саммит в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину и пригласить туда Зеленского, - СМИ
Лидеры стран G7 рассматривают возможность провести онлайн-саммит в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину и пригласить на него президента Владимира Зеленского
Об этом сообщило издание Kyodo со ссылкой на японских чиновников.
В этом году Япония председательствует в G7.
По данным СМИ, премьер-министр Фумио Кисида рассматривает возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского на видеосаммит, в ходе которого лидеры G7 намерены подтвердить единство в противодействии российской агрессии.
Япония считает целесообразным проведение такого саммита в преддверии прогнозируемого широкомасштабного наступления РФ на Украину весной.
Предпологается, что лидеры также обсудят, как восстанавливать поврежденные энергетические объекты в Украине и способствовать поддержке частного сектора.
По словам источников, политики обменяются мнениями о том, как стабилизировать находящиеся в нестабильном состоянии глобальные энергетические рынки после того, как Россия вторглась в Украину в прошлом году, когда цены на нефть и природный газ во всем мире резко выросли.
На встрече премьер-министр Фумио Кисида планирует представить свое видение мира без ядерного оружия на фоне беспокойства, что Россия может использовать его против Украины в войне.
- 1 февраля стало известно, что правительство Японии выделило $170 млн на восстановление Украины. Средства будут направлены прежде всего на восстановление поврежденной ракетными атаками критической инфраструктуры.
- Ранее Кишида выразил готовность рассмотреть возможность посетить Украину для переговоров с Зеленским, если будут исполнены надлежащие условия.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.84
Покупка 39.84Продажа 40.53
-
EUR
Покупка 42.58Продажа 43.56
- Актуальное
- Важное