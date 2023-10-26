G7 планирует объявить о санкциях в отношении бриллиантов из РФ до конца октября, - Reuters

Об этом сообщило агентство Reuters, цитируя "дипломатические источники".

Один из источников сказал, что заявление G7 по поводу российских бриллиантов ожидается "в течение недели".

"Сейчас нам нужно окончательное благословение G7, прежде чем мы сможем претворить эти элементы в юридические тексты на европейском уровне", – сказал другой источник, дипломат ЕС.

На прошлой неделе G7 провела техническую встречу по обсуждению нескольких предложений по механизму отслеживания происхождения российских бриллиантов, выдвинутых Индией, промышленными группами и Бельгией.

По оценкам, экспорт алмазов и бриллиантов приносит Кремлю 4 миллиарда евро в год.