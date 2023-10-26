G7 планирует объявить о санкциях в отношении бриллиантов из РФ до конца октября, - Reuters
Страны G7 объявят о механизме ограничения импорта российских бриллиантов до конца октября, после чего Европейский Союз сразу же финализует предложение по 12-му пакету санкций против России.
Об этом сообщило агентство Reuters, цитируя "дипломатические источники".
Один из источников сказал, что заявление G7 по поводу российских бриллиантов ожидается "в течение недели".
"Сейчас нам нужно окончательное благословение G7, прежде чем мы сможем претворить эти элементы в юридические тексты на европейском уровне", – сказал другой источник, дипломат ЕС.
На прошлой неделе G7 провела техническую встречу по обсуждению нескольких предложений по механизму отслеживания происхождения российских бриллиантов, выдвинутых Индией, промышленными группами и Бельгией.
По оценкам, экспорт алмазов и бриллиантов приносит Кремлю 4 миллиарда евро в год.
- 10 мая премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что его страна намерена сыграть ведущую роль в совместной попытке остановить финансовые потоки России от торговли алмазами.
- 18 октября стало известно, что страны G7 обсуждают четыре варианта санкций против российских алмазов.
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