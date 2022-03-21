G7 обсудит идею создания Фонда солидарности для Украины
Страны Большой семерки на ближайшем заседании поднимут вопрос создания Фонда солидарности для Украины
Об этом написал президент Европейского Совета Шарль Мишель в Twitter.
"Позвонил Борису Джонсону по поводу дальнейшего взаимодействия ЕС и Великобритании в отношении войны России против Украины. Наши санкции оказывают значительное влияние, и мы будем тесно сотрудничать, чтобы обеспечить эффективное и полное их выполнение", – указал Мишель.
"Обсуждали идею Фонда солидарности Украины для дальнейшей поддержки Украины, которую мы собираемся обсудить на G7", – добавил он.
Напомним, G7 и другие страны, в частности ЕС, отменили для РФ торговый статус "наибольшего содействия".
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