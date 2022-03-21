G7 обсудит идею создания Фонда солидарности для Украины

Об этом написал президент Европейского Совета Шарль Мишель в Twitter.



"Позвонил Борису Джонсону по поводу дальнейшего взаимодействия ЕС и Великобритании в отношении войны России против Украины. Наши санкции оказывают значительное влияние, и мы будем тесно сотрудничать, чтобы обеспечить эффективное и полное их выполнение", – указал Мишель.



"Обсуждали идею Фонда солидарности Украины для дальнейшей поддержки Украины, которую мы собираемся обсудить на G7", – добавил он.

Called @BorisJohnson on further alignment of ???????????????? on Russian war against #Ukraine



Ваши sanctions have significant impact & we'll cooperate closely to ensure effective & full implementation



Discussed idea of Ukraine Solidarity Fund to further support ???????? which we'll raise at @G7 — Charles Michel (@eucopresident) 21 марта 2022

Напомним, G7 и другие страны, в частности ЕС, отменили для РФ торговый статус "наибольшего содействия".



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