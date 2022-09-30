Об этом говорится в совместном заявлении министров и верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля.

"Усилия президента Путина по включению Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации знаменуют новое дно вопиющего пренебрежения Россией международного права и являются еще одним примером неприемлемых нарушений Россией суверенитета Украины, Устава Организации Объединенных Наций и принципов и обязательств Мы никогда не признаем ни этих предполагаемых аннексий, ни фальшивых "референдумов", которые проводятся под дулом пистолета", - говорится в заявлении.

Министры обещают, что G7 будут налагать дополнительные экономические расходы для России, а также для лиц и организаций в России и за ее пределами, "оказывающих политическую или экономическую поддержку этим нарушениям международного права".

"Мы твердо поддерживаем право Украины защищаться от агрессивной войны России и ее неоспоримое право восстановить свой суверенитет", - заявили министры.

30 сентября глава России подписал "договоры" о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей. "Документы" Путин подписал с главарями террористических группировок "ДНР" Денисом Пушилиным, террористической "ЛНР" Леонидом Пасечником, а также с "главами" российских оккупационных администраций Запорожской и Херсонской областей, коллаборантами Евгением Балицким и Владимиром Сальдо.

Позже США ввели санкции против России за аннексию украинских территорий. В перечень вошли все члены российского парламента, а также семьи российских чиновников, в частности Шойгу и Медведева.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb