English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией G7 о ЗАЭС: "Действия РФ усиливают риск ядерной аварии и угрожают Украине, соседним государствам и международному сообществу"

G7 о ЗАЭС: "Действия РФ усиливают риск ядерной аварии и угрожают Украине, соседним государствам и международному сообществу"

29 августа, 2022 понедельник
18:58
война с Россией G7

Большая семерка заявила, что Россия угрожает Украине, соседним государствам и международному сообществу, усиливая риск ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции

Об этом информируют на сайте Министерства иностранных дел Германии.

"Группа директоров по вопросам нераспространения G7 остается глубоко озабоченной серьезной угрозой безопасности этих объектов со стороны российских вооруженных сил, которые продолжают контролировать украинские ядерные объекты . Эти действия значительно повышают риск ядерной аварии или инцидента и ставят под угрозу население Украины, соседних государств и международное общество", – говорится в сообщении.

Большая семерка считает, что российская армия должна покинуть ЗАЭС и Украину в целом.

"Российская Федерация должна немедленно вывести свои войска из международно признанных границ Украины и уважать территорию и суверенитет Украины. Мы подтверждаем, что Запорожская атомная электростанция и производимая ею электроэнергия по праву принадлежат Украине и подчеркиваем, что попытки России отключить станцию от украинской энергосети были бы неприемлемы", - добавляют в ведомстве.

G7 призвали оккупантов предоставить "сотрудникам МАГАТЭ своевременный, безопасный и беспрепятственный доступ ко всем ядерным объектам на территории Украины, а также возможность непосредственно общаться с персоналом, ответственным за эксплуатацию этих объектов. Сами объекты должны иметь возможность функционировать без угроз и давления".

  • 25 августа временно оккупированная Запорожская атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии. На шестом энергоблоке сработала аварийная защита. 26 августа один из остановленных энергоблоков Запорожской АЭС подключили к сети.
  • Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует договориться и посетить Запорожскую атомную электростанцию до 5 сентября.
  • 26 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Россия должна обеспечить беспрепятственный ремонт линий электропередачи и полное подключение Запорожской АЭС к украинской энергосети.
  • 29 августа миссия Международного агентства по атомной энергии отправилась на Запорожскую АЭС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
Большая семерка
Запорожская область
Запорожская АЕС
Энергодар
Жозеп Боррель
Читайте также:
окупанти
25 августа, 2022 четверг
Если Северная Корея согласится предоставить Кремлю наемников, это поможет США навсегда решить проблему ее диктаторского режима, – эксперт Defense Express Киричевски
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
28 августа, 2022 воскресенье
ГБР по указанию Зеленского возбудило дело против генерал-майора Кривоноса. Обвиняют в незаконной обороне аэропорта в Жулянах, - Юрий Бутусов
27 августа, 2022 суббота
Нардеп Юрчишин заявил о "спецоперации", которую готовят "слуги", чтобы помешать провести конкурс по избранию директора НАБУ
Киев
+29°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.47
    Покупка 39.47
    Продажа 40.29
  • EUR
    Покупка 39.31
    Продажа 40.35
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
29 августа
19:45
Обновлено
Россияне ударили 12 ракетами по Николаеву: два человека погибли, количество раненых возросло до 24
19:26
ЕС предлагает тренировать украинских снайперов, саперов и офицеров - Bloomberg
19:23
Интервью
День провозглашения Независимости Украины был началом, которое непременно должно было вылиться в кровавую бойню, – Сергей Головатый
19:19
Венгрия надеется на увеличение поставок от Газпрома в сентябре, - Сийярто
19:17
"Хорошего вообще очень мало - раненых много, воды нет, связь скоро закончится": российский оккупант о ситуации на фронте, - перехват
19:15
Эксклюзив
Олаф Шольц
Шольц в Праге, в речи о будущем Европы, заявил, что центр тяжести ЕС смещается на Восток Европы, - журналист "Радио Свобода" Хотин
18:37
Эксклюзив
Прорыв первой линии обороны в Херсонской области стал для россиян неприятным сюрпризом, - эксперт Defense Express Киричевский
18:37
Обновлено
Во временно оккупированном Мелитополе раздались взрывы, - мэр
18:27
Почему Зеленский героизирует Кошевого и 7 человек из "1+1"
18:24
В Украине ликвидировали старшего лейтенанта армии РФ, - офицер ВСУ Штефан
18:16
В ряде областей Украины 30-31 августа будет чрезвычайный уровень пожарной опасности
18:06
Эксклюзив
Уничтожаем командные пункты и держим транспортные артерии россиян под огневым контролем, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
18:00
"Можно уничтожить площади, но не свободу": британский актер Хью Бонневиль создал видео о Харькове и разрушении его Россией
17:56
Эксклюзив
Генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос
Вся военная среда возмущена делом генерала Кривоноса, - военнослужащий ВСУ Погребиский
17:46
"В политическом смысле он мой друг": Дуда рассказал об отношениях с Зеленским
17:25
Турция в пять раз увеличивает плату за проход через свои проливы Босфор и Дарданеллы
17:13
Названа дата следующей встречи на авиабазе Рамштайн по обороне Украины
17:11
Евросоюз будет "фильтровать" россиян, на каждого будут смотреть "через микроскоп", - Климкин об отмене упрощенного визового режима ЕС с РФ
17:10
Украинская ІТ-армия вывела из строя более 450 ресурсов врага за две недели, – Минцифры
16:59
Суд рассмотрит иск Коломойского о возвращении ПриватБанка, - Буквы
16:56
Обновлено
УПЛ: "Александрия" победила "Минай", "Днепр-1" разгромил "Динамо". Результаты всех матчей 2-го тура
16:52
502 км ограждения и колючей проволоки: Литва завершила строительство забора на границе с Беларусью
16:30
Эксклюзив
Тяжёлая авария на ЗАЭС возможна только при рабочих энергоблоках, - экс-главный инженер Чернобыльской АЭС Штейнберг
16:29
NASA отложило тестовый запуск ракеты, которая будет помогать доставлять людей на Луну
16:14
В Новой Каховке оккупанты объявили эвакуацию с рабочих мест
16:07
В Краснодарском крае РФ обнаружили новые могилы оккупантов, ликвидированных на войне против Украины
15:56
Подготовка к отопительному сезону: в Киевской области отремонтируют 690 км линий электропередач
15:51
Синоптик Наталья Диденко рассказала, колько еще в Украине продержится жара
15:50
Под видом польских "студентов". Доцент кафедры киевского вуза переправлял военнообязанных через границу
15:49
Эксклюзив
Противник постоянно обстреливает всю Донетчину, пытаясь найти щель в нашей обороне, - спикер ОВА Игнатченко
15:44
РФ хочет, чтобы европейцы закрыли глаза на войну, поэтому провоцирует внутренний хаос в Европе, - Зеленский
15:35
Эксклюзив
путин Лукашенко
Путин не доверит Лукашенко ядерное оружие, - Климкин
15:32
Нацгвардейцы показали, как на Харьковщине уничтожили российскую САУ "Мста-С", способную бить на 29 км
15:32
В Чернигове создали мурал, посвященный защитнику Мариуполя Виталию Трухану
15:29
Эксклюзив
Странствующие державотворцы
15:25
Олаф Шольц
Шольц призвал принять Украину в ЕС и назвал Россию неоимпериалистической автократией
15:11
В Мелитополь оккупанты привезли химические лаборатории "Микроб" для защиты от радиации, - мэр
15:09
Эксклюзив
Россияне устроили в Энергодаре несколько пыточных для атомщиков ЗАЭС, - чиновница горсовета
15:04
Ядерное оружие не может являться объектом ведения войны. Мы должны защищать суверенитет Украины, - Макрон
15:02
Монета за донат для ВСУ: за пять дней НБУ собрал 6,21 млн грн
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV