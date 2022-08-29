G7 о ЗАЭС: "Действия РФ усиливают риск ядерной аварии и угрожают Украине, соседним государствам и международному сообществу"

Об этом информируют на сайте Министерства иностранных дел Германии.

"Группа директоров по вопросам нераспространения G7 остается глубоко озабоченной серьезной угрозой безопасности этих объектов со стороны российских вооруженных сил, которые продолжают контролировать украинские ядерные объекты . Эти действия значительно повышают риск ядерной аварии или инцидента и ставят под угрозу население Украины, соседних государств и международное общество", – говорится в сообщении.

Большая семерка считает, что российская армия должна покинуть ЗАЭС и Украину в целом.

"Российская Федерация должна немедленно вывести свои войска из международно признанных границ Украины и уважать территорию и суверенитет Украины. Мы подтверждаем, что Запорожская атомная электростанция и производимая ею электроэнергия по праву принадлежат Украине и подчеркиваем, что попытки России отключить станцию от украинской энергосети были бы неприемлемы", - добавляют в ведомстве.

G7 призвали оккупантов предоставить "сотрудникам МАГАТЭ своевременный, безопасный и беспрепятственный доступ ко всем ядерным объектам на территории Украины, а также возможность непосредственно общаться с персоналом, ответственным за эксплуатацию этих объектов. Сами объекты должны иметь возможность функционировать без угроз и давления".

25 августа временно оккупированная Запорожская атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии. На шестом энергоблоке сработала аварийная защита. 26 августа один из остановленных энергоблоков Запорожской АЭС подключили к сети.

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует договориться и посетить Запорожскую атомную электростанцию до 5 сентября.

26 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Россия должна обеспечить беспрепятственный ремонт линий электропередачи и полное подключение Запорожской АЭС к украинской энергосети.

29 августа миссия Международного агентства по атомной энергии отправилась на Запорожскую АЭС.

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