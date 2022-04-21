G7, МВФ и Всемирный банк готовят беспрецедентную поддержку Украины, - Фурман

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".



Член совета НБУ отметил, что есть информация от министра министерства финансов о том, что у нас есть дефицит бюджета, начиная с апреля-мая, в среднем в месяц около $5 млрд, поэтому понятно, что все усилия правительства направлены на то, чтобы этот дефицит был закрыт и вопрос был решен.



Василий Фурман сказал: "О G7 я слышал разные цифры и Шольц заявлял о том, что они работают над выделением 50 млрд евро, поэтому увидим, как это решение будет закреплено окончательно и в каком виде оно будет".



Экономист напомнил, что глава МВФ вчера заявила о том, что МВФ рассматривает вопрос о выделении грантов, это не кредиты, около $15 млрд к лету в течение трех месяцев, что нам нужно на апрель, май, июнь. А вот какая это будет окончательно цифра, мы увидим, когда будет совет директоров и вопрос будет утвержден, но заявление главы МВФ уже есть.



"Дальше Всемирный банк сейчас работает над вопросом выделения значительных суммы средств, речь идет о $170 млрд в течение 15 месяцев. Сегодня кстати проходит очередное собрание в Вашингтоне МВФ и Всемирного банка, где есть глава правительства Украины, министр финансов, глава НБУ и эти вопросы постоянно в дискуссии. Мы имеем беспрецедентную поддержку развитыми успешными странами мира Украины. Я очень надеюсь, что после победы Украина сделает огромный рывок в своем развитии", - отметил член совета НБУ.



Василий Фурман добавил, что наши золотовалютные резервы составляют по состоянию на сегодняшний день около $28 млрд, они больше чем до войны, и на данном этапе их достаточно, как необходимого минимума, который у нас есть.

Ранее Министры финансов стран G7 пообещали предоставить $24 млрд помощи Украине