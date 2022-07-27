G7 хочет договориться о предельной цене на нефть в декабре, - Reuters

Об этом агентству Reuters заявил в среду высокопоставленный чиновник G7.

"Цель здесь состоит в том, чтобы согласовать сроки, которые ЕС уже установил. Мы хотим убедиться, что механизм ограничения цен вступит в силу одновременно (с санкциями ЕС, - ред.)", - сказал чиновник, пожелавший остаться неназванным.

Известно, что G7 хочет, чтобы цена на российскую нефть устанавливалась членами картеля покупателей на уровне выше российских производственных затрат. Это бы создало для Кремля стимул продолжать добычу нефти, но по цене, намного ниже нынешнего высокого уровня цен на рынке.

Таким образом, Россия предстанет перед тяжелым выбором: либо согласиться на продажу нефти по более низким ценам и, соответственно, меньшую прибыль, либо почти полностью перестать ее экспортировать, учитывая эмбарго ЕС на сырую нефть.

В G7 считают, что России будет трудно переориентировать экспорт нефти, поскольку санкции ЕС предусматривают запрет на все финансовые услуги, связанные с торговлей нефтью, в том числе страхование, перестрахование и финансирование грузов и судов.

23 июля Европейский Союз внес поправки в санкции против России. Теперь российские государственные компании "Роснефть" и "Газпром" смогут поставлять нефть в третьи страны. Отмечается, что ограничения сняли из-за опасений, что Китай и Индия покупали бы нефть через мелких частных трейдеров, а торговля российской нефтью перекочевала бы в серые зоны со слабым страхованием от аварий, и ее транспортировали бы более старыми судами.

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