Об этом говорится в заявлении "Большой семерки".

Лидеры G7 подчеркнули, что вместе с Украиной оплакивают "невинные жертвы жестокого и мерзкого нападения".

"Невыборочные нападения на безвредных мирных жителей являются военным преступлением. Президент России Путин и другие виновные будут привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.

Также "Большая семерка" подтвердила "непреклонную поддержку Украины".

"Мы не успокоимся, пока Россия не закончит свою жестокую и бессмысленную войну с Украиной", – отметили представители G7.

В свою очередь, как сообщает Укринформ, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал "ужасным" ракетный обстрел со стороны России.

"Любое нападение на торговый центр, мягко говоря, ужасно. И это далеко от линии фронта. Никакая гражданская инфраструктура, включающая торговые центры и гражданских лиц, никогда не должна становиться мишенью", - заявил он.

Он выразил надежду, что переговоры между Россией и Украиной продолжатся.

27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области. Россияне попали в стадион, а также ТЦ, где находились гражданские. По состоянию на 20 часов, по сообщению Полтавской ОВ, погибли 10 человек. ТЦ был полностью уничтожен.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что в обстрелянном Россией ТЦ в Кременчуге находилось более тысячи гражданских.

Мировые представители и лидеры начали активно комментировать подобный ракетный удар со стороны РФ. Так, государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал это "зверством". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал: "Эта чудовищная атака еще раз показала глубину жестокости и варварства, в которые опустился российский лидер".

По состоянию на 01:02 28 июня глава ГСЧС Украины Сергей Крук сообщил о 16 погибших и 59 пострадавших, из которых 25 - госпитализированы.

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