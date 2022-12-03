G7 и Австралия договорились об ограничении цены на российскую нефть
Австралия и страны G7 согласовали ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель
Об этом сообщает министерство финансов США.
Стороны также намерены отказаться от российской нефти и нефтепроводов из РФ на внутренних рынках.
"G7 присоединяются к ЕС в принятии ограничения цены в $60 за баррель нефти из РФ. Ограничение цены является важным инструментом для ограничения доходов, которые Россия получает для финансирования незаконной войны в Украине, одновременно сохраняя надежную поставку нефти на мировые рынки. Эта политика особенно важна для того, чтобы обеспечить доступность поставок нефти в страны с низким и средним уровнем дохода, сильно пострадавшим от последствий российской войны", - говорится в документе.
Решение начнет действовать 5 декабря или "вскоре после этой даты". Отдельно будет назначена предельная цена для нефтепродуктов с высокой и низкой себестоимостью.
- 1 декабря страны Европейского Союза предварительно согласовали соглашение о предельной цене на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Согласно предложению, цена на российскую нефть будет корректироваться каждые две недели, чтобы она удерживалась на уровне на 5% ниже рыночной цены. По состоянию на сегодня российская нефть марки Urals торговалась на уровне 70,3 доллара за баррель.
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