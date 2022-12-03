G7 и Австралия договорились об ограничении цены на российскую нефть

Об этом сообщает министерство финансов США.

Стороны также намерены отказаться от российской нефти и нефтепроводов из РФ на внутренних рынках.

"G7 присоединяются к ЕС в принятии ограничения цены в $60 за баррель нефти из РФ. Ограничение цены является важным инструментом для ограничения доходов, которые Россия получает для финансирования незаконной войны в Украине, одновременно сохраняя надежную поставку нефти на мировые рынки. Эта политика особенно важна для того, чтобы обеспечить доступность поставок нефти в страны с низким и средним уровнем дохода, сильно пострадавшим от последствий российской войны", - говорится в документе.

Решение начнет действовать 5 декабря или "вскоре после этой даты". Отдельно будет назначена предельная цена для нефтепродуктов с высокой и низкой себестоимостью.

1 декабря страны Европейского Союза предварительно согласовали соглашение о предельной цене на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Согласно предложению, цена на российскую нефть будет корректироваться каждые две недели, чтобы она удерживалась на уровне на 5% ниже рыночной цены. По состоянию на сегодня российская нефть марки Urals торговалась на уровне 70,3 доллара за баррель.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb