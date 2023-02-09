Об этом со ссылкой на информированных людей сообщает агентство Bloomberg.

Страны G7 стремятся согласовать пакет мер до 24 февраля – годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

По словам одного из сотрудников Bloomberg, обсуждения ограничительных мер все еще находятся на ранней стадии, и действия каждой страны G7 могут не совпадать. Источник добавил, что также не определен список компаний, которые могут попасть под санкции.