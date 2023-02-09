G7 готовят санкции против Китая, Ирана и КНДР из-за помощи России, - Bloomberg
G7 обсуждают возможность введения санкций против компаний из Китая, Ирана и Северной Кореи, помогающих России поставкам запчастей и технологий военного назначения
Об этом со ссылкой на информированных людей сообщает агентство Bloomberg.
Страны G7 стремятся согласовать пакет мер до 24 февраля – годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.
По словам одного из сотрудников Bloomberg, обсуждения ограничительных мер все еще находятся на ранней стадии, и действия каждой страны G7 могут не совпадать. Источник добавил, что также не определен список компаний, которые могут попасть под санкции.
- Напомним, 24 января стало известно, что США требуют от Китая объяснений из-за информации о поставках касок и бронежилетов в РФ.
- Кроме того, по данным СМИ, США готовятся ввести 200-процентные пошлины на алюминий российского производства уже на этой неделе, чтобы продлить экономическое давление на Москву.
- Как известно, Иран снабжает России беспилотниками и, по неподтвержденной информации, баллистические ракеты, а Северная Корея помогала оружием частной военной компании "Вагнера".
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