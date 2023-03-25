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G7 договорилась об отсрочке долга Украины в течение действия программы МВФ

25 мартa, 2023 суббота
06:33
Экономика G7

Государства G7 согласились на отсрочку выплат по предоставленным Украине кредитам до 2027 года, когда завершается действующая программа МВФ

Об этом заявили в министерстве финансов Канады, передает издание Укринформ .

Представители всех государств-членов G7 встретились 23 марта и согласовали общую позицию по поводу украинского госдолга.

"Предоставление финансовых заверений Группой кредиторов Украины предусматривает продление замораживания погашения задолженности с 1 августа 2022 года в течение периода действия программы МВФ (2023-2027 гг.), согласно национальному законодательству государств-кредиторов", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что после стабилизации экономической ситуации в Украине или до окончания программы МВФ, государства-кредиторы введут дополнительные шаги для облегчения кредитной нагрузки на Украину.

"Группа кредиторов Украины предложит долговое решение, которое будет соответствовать параметрам программы МВФ при условии, что внешние частные кредиторы предоставят не менее выгодные условия", - добавили в канадском Минфине.

Кроме этого, члены Группы кредиторов призвали и других двусторонних кредиторов "скоро заключить не менее выгодное соглашение с правительством Украины по долговым условиям".

  • Напомним, 22 февраля стало известно, что МВФ заявил о готовности оказать значительную экономическую поддержку Украине в рамках новой полноценной кредитной программы.
  • 23 февраля издание Bloomberg со ссылкой на свои источники написало , что страны G7 помогут Украине получить от МВФ кредит на сумму $16 млрд.
  • 7 марта в преддверии старта переговорной миссии по расширенному финансированию Шмигаль обсудил новую программу финансирования с директором Европейского департамента МВФ.
  • Напомним: 21 марта Украина и МВФ договорились о четырехлетней программе финансирования более чем на $15 млрд.
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