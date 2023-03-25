G7 договорилась об отсрочке долга Украины в течение действия программы МВФ

Об этом заявили в министерстве финансов Канады, передает издание Укринформ .

Представители всех государств-членов G7 встретились 23 марта и согласовали общую позицию по поводу украинского госдолга.

"Предоставление финансовых заверений Группой кредиторов Украины предусматривает продление замораживания погашения задолженности с 1 августа 2022 года в течение периода действия программы МВФ (2023-2027 гг.), согласно национальному законодательству государств-кредиторов", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что после стабилизации экономической ситуации в Украине или до окончания программы МВФ, государства-кредиторы введут дополнительные шаги для облегчения кредитной нагрузки на Украину.

"Группа кредиторов Украины предложит долговое решение, которое будет соответствовать параметрам программы МВФ при условии, что внешние частные кредиторы предоставят не менее выгодные условия", - добавили в канадском Минфине.

Кроме этого, члены Группы кредиторов призвали и других двусторонних кредиторов "скоро заключить не менее выгодное соглашение с правительством Украины по долговым условиям".