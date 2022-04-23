G20 не может эффективно работать с Россией за столом переговоров, – министр финансов Канады
Министр финансов Канады Христя Фриланд заявила, что "Большая двадцатка" не может эффективно функционировать, пока Россия остается ее членом
Об этом сообщает Reuters.
Фриланд подчеркнула, что России нет места за столом стран, объединившихся для поддержания глобального экономического процветания. Она также напомнила, что Россия нарушила давние международные правила своим вторжением в Украину.
"Разногласия по поводу присутствия России на встречах демонстрировались всю неделю: официальные лица из США, Канады, Великобритании и других западных стран устраивали забастовки три дня подряд каждый раз, когда российские официальные лица выступали", - отмечают в издании.
Заметим, что министры финансов и руководители центральными банками G20 не смогли согласовать свое традиционное коммюнике с изложением целей экономической политики, поскольку Россия заблокировала резкие выражения, осуждающие ее вторжение в Украину.
- Ранее сообщалось, что в среду, 20 апреля, во время выступления российских представителей министры финансов стран G20 и управляющие центральными банками вышли из зала.
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