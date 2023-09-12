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OPINION

G-20: Россию вытолкнули из поезда цивилизации

Алексей Голобуцкий
12 сентября, 2023 вторник
16:08
Мнение Алексей Голобуцкий

Financial Times: Итоговое заявление "Большой двадцатки" по Украине стало "ударом по западным странам, которые весь последний год пытались убедить развивающиеся страны, осудить Москву и поддержать Украину

Еще в прошлогодней декларации G-20 говорилось об "агрессии Российской Федерации против Украины", но теперь такой формулировки нет. "Западные дипломаты заявили, что отказ Китая повторить эту формулировку имеет решающее значение для того, чтобы подтолкнуть принимающую саммит Индию, предложить компромиссные формулировки".

По факту Моди просто сосредоточил практически всю повестку дня саммита на задачах и перспективах чисто Индии. Он выдоил весь потенциальный ресурс встречи G-20 досуха, чтобы получить максимум выгод.

Прежде всего, это об анонсе создания нового глобального железнодорожного и морского коридора Индия-Европа через Ближний Восток (ОАЭ, Саудовская Аравия, Иордания и Израиль). Планируется соединение энергетических сетей, прокладка наземных и подводных кабелей, возможно, сразу прокладка водородных трубопроводов из Израиля в Европу, реализация других вспомогательных проектов. Фактически это вообще должно соединить страны АСЕАН с Европой через Индию и Аравийский полуостров вместо/на дополнение к Китаю и Центральной Азии ("Новый шелковый путь") и Китаю и России (при том, что Транссиб по факту монополизирован Китаем).

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В средней перспективе (лет 20), если все указанное будет реализовано, мы получим глобальное геоэкономическое замещение: на нынешнее место Китая (как концентратора дешевых массовых производств, в том числе высокотехнологичных, и как глобального транзитера, и как центр крупнейших оптовых рынков на планете) придет Индия за принципиального одобрения США и ЕС. С таким масштабом локальная попытка уничтожения Украины Россией действительно не то, на чем интересно сосредотачиваться Индии.

Хотя это также демонстрирует и роль, отведенную России, — никакую. Кремль ни Индия, ни Китай, ни США, ни ЕС не рассматривают одним из полюсов глобальной геополитики уже в ближайшей перспективе. РФ списано.

На этом фоне задача Украины достаточно органично включиться в новые глобальные проекты, доказать, что мы там необходимы и выгодны. Ну и убедить союзников и нейтралов, что мы действительно можем в кратчайшей перспективе завершить войну и ускорить окончательное нивелирование фактора России.

То есть, для начала преодолеть в информационном поле сегодняшний нарратив "контрнаступление очень медленное, оно практически провалено, а осенью вообще все остановится, а может снова будет потеряна территория".

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В итоге я бы не оценил результаты саммита G-20 как негативные для Украины (тем более, что все еще нигде не делась G-7, которая на нашей стороне, несмотря на все осложнения). Как серьезные – да. Как заставляющие откорректировать внешнюю и внутреннюю (да, коррупция) политику? Да. Но не отрицательные.

Планета двигается вперед. Россию из этого влечения уже практически вытолкали. Мы же должны не просто успеть вцепиться в поезд, а умудриться зацепиться поближе к локомотиву — теоретически, такие перспективы для нас все еще реальны.

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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