Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт Фьюри заявил о желании провести бой с Усиком

Фьюри заявил о желании провести бой с Усиком

8 июля, 2021 четверг
12:14
Спорт

Британский боксер Тайсон Фьюри назвал украинца Александра Усика одним из своих вероятных соперников

Об этом сообщает talkSPORT .

По словам Фьюри, он хочет в будущем провести бои с несколькими известными тяжеловесами, среди которых и Усик.

"Все эти боксеры получат свой шанс. Они получат свои пять минут славы. Есть Усик, есть Диллиан Уайт, Энди Руис, Джозеф Паркер. Кто еще? Луис Ортис, не могу его списывать со счетов. Большой Чарльз Мартин возвращается. Впереди много крупных сражений ", - сказал Фьюри.

Британец 24 июня в Лас-Вегасе (США) будет защищать титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в поединке против американца Деонтея Уайлдера.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO и должен 25 сентября встретиться с британцем Энтони Джошуа, который является чемпионом организации и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

  • Напомним, 7 июля промоутер Александр Красюк заявил, что в случае победы Александра Усика над Джошуа, украинский и британский боксеры встретятся в реванше .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Бокс
Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
Деонтей Уайлдер
Читайте также:
7 июля, 2021 среда
"Украина выполнила все обязательства, Россия не выполнила ничего": Резников рассказал НАТО о саботаже русскими урегулирования войны
7 июля, 2021 среда
"Не учения, а провокации": министр обороны Германии заявила, что РФ от военных маневров может быстро перейти к "серьезному сценарию"
Луїс Енріке
7 июля, 2021 среда
Тренер сборной Испании распек Италию после поражения в полуфинале Евро-2020
Киев
+20
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.16
    Покупка 27.16
    Продажа 27.38
  • EUR
    Покупка 32.01
    Продажа 32.42
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
8 июля
14:49
В Житомире неизвестные разместили на опорах линий электропередач гомофобный плакат, - Денисова
14:46
Запустили самолет: РФ устроила провокацию и сорвала пресс-конференцию лидеров Испании и Литвы
14:42
УЕФА возбудил против сборной Англии дело из-за инцидента со скандальным пенальти
14:36
АМКУ разрешил Мининфраструктуры финансировать строительство взлетной полосы аэропорта "Днепр"
14:23
Алексей Данилов
"Это ерунда. Что с людьми делать? ": Данилов объяснил, почему не закрыли предприятия Фирташа
14:08
Оккупанты "ДНР" выставили на аукцион конфискованный у переселенцев дом
13:55
В НХЛ определился обладатель Кубка Стэнли
13:52
Стрельба в Голосеевском районе Киева: злоумышленнику объявили подозрение в покушении на полицейского
13:45
В оккупированном Крыму военные РФ провели танковые учения на фоне Sea Breeze 2021
13:38
В МВД предупредили о возможных перебоях с выдачей водительских удостоверений
13:30
Игорь Слиденко
НАПК просит КСУ уволить судью Слиденко из-за неэтического поведение
13:22
Украина отказалась от электроэнергии Белорусской АЭС, - премьер Литвы
13:02
В Антарктиде под ледниками обнаружили активные озера
13:01
Трамп собрался на бой Макгрегора в Лас-Вегас
12:52
В офисе Киевавтодора проводят обыск: КГГА называет это политическим давлением
12:37
ДБР
ГБР запустило горячую линию для сообщений граждан о необоснованных активах чиновников
12:28
ПСЖ объявил о переходе экс-капитана "Реала"
12:19
Белорусский оппозиционный сайт перестал работать
12:07
Гетманцев
Законопроект об изменениях в Налоговый кодекс не касается налогов, - Гетманцев
11:56
Минсоцполитики перечислило 1,1 млрд грн на выплаты жилищных субсидий жителям регионов
11:55
Судилище над генералом Павловским и руководством "Кузницы на Рыбацком" это сознательный подрыв обороноспособности страны - "ЕС"
11:45
Голкиперу сборной Дании во время скандального пенальти светили в глаза лазерной указкой
11:37
Из-за необоснованного штрафа: Новая почта подала в суд на Госпродпотребслужбу
11:36
Ирина Верещук
Верещук пообещала Шуфричу дать в зубы
11:14
Букмекеры назвали фаворита финала Евро-2020
11:11
Богатые китайцы, украинские пленные и кукловоды львовской мэрии - 5 книг о "живой" жизни, которая отличается от реальной
11:10
вакцина AstraZeneca
В Украине полностью вакцинировали более миллиона человек, - МЗ
10:50
SkyUp с конца июля запустит рейсы из Киева на Мадейру
10:36
Позорное решение: легенда "Ливерпуля" "уничтожил" Стерлинга за момент с пенальти в полуфинале Евро-2020
10:33
Спутник V
"Скажите "нет" этим препаратам": во Франции призвали не признавать российскую и китайскую вакцины
10:26
Укрзализныця назначила дополнительный поезд из Кременчуга в Бердянск
10:06
ВМС США направили в Черное море десантный корабль
ВМС США направили в Черное море десантный корабль
09:58
Длинный список книг в номинации "Литература для взрослых" представил Оргкомитет книжной премии "Эспрессо. Выбор читателей 2021 "(третья часть)
09:52
В УАФ объяснили, почему не пустили сборную Украины на ЧМ по пляжному футболу в России
09:42
Польша вышла на первое место в мире по процентам вакцинированного населения
09:35
НБУ начнет штрафовать банки за неэтичное поведение с должниками
09:19
Стерлинг прокомментировал скандальный эпизод с одиннадцатиметровым в полуфинале Евро-2020
09:15
доллар
Курс валют: доллар и евро вернулись к росту
08:55
МОЗ
К сентябрю медучреждения перейдут на электронные больничные
08:54
Я не вижу там пенальти: Тренер сборной Дании отреагировал на ключевой момент полуфинала Евро-2020 с Англией
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV