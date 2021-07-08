Фьюри заявил о желании провести бой с Усиком

Об этом сообщает talkSPORT .

По словам Фьюри, он хочет в будущем провести бои с несколькими известными тяжеловесами, среди которых и Усик.

"Все эти боксеры получат свой шанс. Они получат свои пять минут славы. Есть Усик, есть Диллиан Уайт, Энди Руис, Джозеф Паркер. Кто еще? Луис Ортис, не могу его списывать со счетов. Большой Чарльз Мартин возвращается. Впереди много крупных сражений ", - сказал Фьюри.

Британец 24 июня в Лас-Вегасе (США) будет защищать титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в поединке против американца Деонтея Уайлдера.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO и должен 25 сентября встретиться с британцем Энтони Джошуа, который является чемпионом организации и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).