Фьюри заявил, что проведет бой против чемпиона UFC в супертяжелом весе
Британский боксер Тайсон Фьюри подтвердил намерение встретиться с чемпионом UFC в супертяжелом весе Фрэнсисом Нганну из Франции
Об этом сообщает talkSPORT .
По словам Тайсона Фьюри, как только он разберется в ринге с американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Энтони Джошуа, так встретится с бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну, который является чемпионом UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в супертяжелом весе.
"Другой боец UFC Ник Диас сказал мне, что Нганну не использует борцовские приемы, так что мы нацелены на драку в стойке. Я и Нганну в маленьких перчатках - давайте устроим это. Как только я разберусь с Уайлдером и Джошуа, я побьюсь с Нганну в октагоне ", - пообещал Фьюри.
Фьюри 24 июля в Лас-Вегасе (США) будет защищать титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в поединке против Уайлдера.
Боксеры ранее уже встречались дважды - в декабре 2018 года была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца чемпионский титул.
- Напомним, в апреле Фрэнсис Нганну принял вызов на бой от Тайсона Фьюри.
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