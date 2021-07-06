Фьюри заявил, что проведет бой против чемпиона UFC в супертяжелом весе

Об этом сообщает talkSPORT .

По словам Тайсона Фьюри, как только он разберется в ринге с американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Энтони Джошуа, так встретится с бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну, который является чемпионом UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в супертяжелом весе.

"Другой боец UFC Ник Диас сказал мне, что Нганну не использует борцовские приемы, так что мы нацелены на драку в стойке. Я и Нганну в маленьких перчатках - давайте устроим это. Как только я разберусь с Уайлдером и Джошуа, я побьюсь с Нганну в октагоне ", - пообещал Фьюри.

Фьюри 24 июля в Лас-Вегасе (США) будет защищать титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в поединке против Уайлдера.

Боксеры ранее уже встречались дважды - в декабре 2018 года была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца чемпионский титул.