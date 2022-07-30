Об этом сообщает Sport Bible .

Соответствующее заявление Фьюри сделал во время открытия ресторана Sultan of Lancaster Experience в Ланкастере.

"Я хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня. Не забудьте проголосовать за меня в 2030 году на выборах премьер-министра Соединенного Королевства. Проголосуйте за Фьюри", - сказал чемпион мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Это не первое заявление Тайсона Фьюри о желании уйти в политику – в 2015 году он выражал желание баллотироваться в парламент. Его отец и тренер Джон Фьюри заявил, что будет бороться за должность мэра Манчестера в 2024 году.

33-летний Тайсон Фьюри 24 апреля, после победы над британцем Диллианом Уайтом, в очередной раз заявил, что завершает карьеру.

18 июля Тайсон Фьюри пообещал провести поединок с победителем реванша между его соотечественником Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.

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