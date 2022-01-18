Фьюри выложил фрагмент ожесточенного спарринга с экс-чемпионом мира

Ролик обнародовал сопромоутер британца Фрэнк Уоррен в twitter.

На видео Фьюри и Паркер обмениваются жесткими ударами по корпусу во время тренировочного поединка.

Тайсон Фьюри является действующим чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Джозеф Паркер получил чемпионский титул WBO (Всемирной боксерской организации) в 2016 году благодаря победе над американцем Энди Руисом. В 2018 году у новозеландца пояс отобрал британец Энтони Джошуа.