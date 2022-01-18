Фьюри выложил фрагмент ожесточенного спарринга с экс-чемпионом мира
Британский боксер Тайсон Фьюри показал фрагмент спарринга с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе новозеландцем Джозефом Паркером
Ролик обнародовал сопромоутер британца Фрэнк Уоррен в twitter.
На видео Фьюри и Паркер обмениваются жесткими ударами по корпусу во время тренировочного поединка.
Тайсон Фьюри является действующим чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Джозеф Паркер получил чемпионский титул WBO (Всемирной боксерской организации) в 2016 году благодаря победе над американцем Энди Руисом. В 2018 году у новозеландца пояс отобрал британец Энтони Джошуа.
- 13 января стало известно, что у Тайсона Фьюри могут отобрать чемпионский титул WBC, если он откажется провести следующий бой против соотечественника Диллиана Вайта.
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