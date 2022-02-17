Фьюри выдвинул ультиматум тяжеловесу, сорвавшему его бой с Усиком

Об этом Фьюри заявил в Twitter.

Он выложил видео с тренировки и предупредил Уайта, что у него осталось три дня на то, чтобы поставить подпись под контрактом.

Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета), Диллиан Уайт – обязательный претендент на его пояс. WBC обязала чемпиона провести против британца обязательную защиту. Сам британец хотел провести против Александра Усика бой за звание абсолютного чемпиона.

Украинец является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной он должен встретиться в реванше с Энтони Джошуа.

Напомним, 16 февраля менеджер Александра Усика Эгис Климас заявил, что бой украинского боксера против Тайсона Фьюри сорвался из-за обязательной защиты британцем титула WBC.

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