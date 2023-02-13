Об этом сообщает Daily Mail .

По информации британского издания, следующий бой Тайсона Фьюри состоится 29 апреля на стадионе "Уэмбли". Британец настаивает, чтобы Александр Усик согласился боксировать в эту дату за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Команда Фьюри выступила с таким предложением из-за того, что в Саудовской Аравии, считавшейся главным претендентом на проведение боя, возникли проблемы с организацией поединка. В частности, там не могут подтвердить, что вовремя построят новую арену в Джидде, на которой планируют провести поединок.

У Фьюри приняли принципиальное решение, что если Усик откажется боксировать в Лондоне, то британец 29 апреля на "Уэмбли" сразится с другим соперником.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).