Фьюри выдвинул последний ультиматум Усику по поводу многострадального боя
Британский боксер Тайсон Фьюри предложил украинцу Александру Усику встретиться 29 апреля в Лондоне, а в случае отказа намерен сразиться с другим соперником
Об этом сообщает Daily Mail .
По информации британского издания, следующий бой Тайсона Фьюри состоится 29 апреля на стадионе "Уэмбли". Британец настаивает, чтобы Александр Усик согласился боксировать в эту дату за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Команда Фьюри выступила с таким предложением из-за того, что в Саудовской Аравии, считавшейся главным претендентом на проведение боя, возникли проблемы с организацией поединка. В частности, там не могут подтвердить, что вовремя построят новую арену в Джидде, на которой планируют провести поединок.
У Фьюри приняли принципиальное решение, что если Усик откажется боксировать в Лондоне, то британец 29 апреля на "Уэмбли" сразится с другим соперником.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 12 февраля сообщалось, что Александр Усик и Тайсон Фьюри не могут договориться о финансовых условиях поединка за звание абсолютного чемпиона мира.
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