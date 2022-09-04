Фьюри выдвинул новый ультиматум Усику

Слова британца передает инсайдер Майкл Бенсон в twitter.

"Александр Усик заявил, что хочет драться в следующем году, а не в этом. Я никого не буду ждать, я собираюсь объявить бой на следующей неделе. Поэтому если он не хочет поединка по какой-либо причине, тогда мы пойдем и предложим бой Энтони Джошуа", - сказал Фьюри.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). После победы в реванше 20 августа над Энтони Джошуа украинец заявил, что не будет боксировать в 2022 году, поскольку ему нужно время на восстановление.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Он провел свое последнее сражение 23 апреля в Лондоне, нокаутировал британца Диллиана Вайта и сразу после победы объявил, что якобы завершает карьеру, однако в августе изменил свое решение.

20 августа Александр Усик одолел Энтони Джошуа в бою за титулы WBO, WBA и IBF в тяжелом весе.

После поединка Усик заявил, что не хочет боксировать ни с кем, кроме Фьюри.

Тайсон Фьюри принял вызов и пообещал отобрать чемпионские пояса у Александра Усика.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb