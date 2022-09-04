Фьюри выдвинул новый ультиматум Усику
Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что встретится с соотечественником Энтони Джошуа, если с ним откажется сразиться украинец Александр Усик
Слова британца передает инсайдер Майкл Бенсон в twitter.
"Александр Усик заявил, что хочет драться в следующем году, а не в этом. Я никого не буду ждать, я собираюсь объявить бой на следующей неделе. Поэтому если он не хочет поединка по какой-либо причине, тогда мы пойдем и предложим бой Энтони Джошуа", - сказал Фьюри.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). После победы в реванше 20 августа над Энтони Джошуа украинец заявил, что не будет боксировать в 2022 году, поскольку ему нужно время на восстановление.
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Он провел свое последнее сражение 23 апреля в Лондоне, нокаутировал британца Диллиана Вайта и сразу после победы объявил, что якобы завершает карьеру, однако в августе изменил свое решение.
- 20 августа Александр Усик одолел Энтони Джошуа в бою за титулы WBO, WBA и IBF в тяжелом весе.
- После поединка Усик заявил, что не хочет боксировать ни с кем, кроме Фьюри.
- Тайсон Фьюри принял вызов и пообещал отобрать чемпионские пояса у Александра Усика.
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