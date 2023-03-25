Фьюри выбрал нового соперника после провала переговоров с Усиком
Тайсон Фьюри планирует провести следующий бой летом 2023 года против другого британского боксера - Джо Джойса
Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер в twitter.
По его информации, после срыва поединка за звание абсолютного чемпиона мира, Тайсон Фьюри планирует встретиться с Джо Джойсом, а Александр Усик будет боксировать против еще одного тяжеловеса из Великобритании - Даниэля Дюбуа.
"Джо Джойс, похоже, будет фаворитом Фьюри этим летом, в то время как Усик, вероятно, пойдет на Даниэля Дюбуа", - написал Коппинджер.
Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
Джо Джойс является претендентом на один из титулов, которыми владеет украинец – WBO. Для того чтобы подтвердить этот статус британцу необходимо победить 15 апреля китайца Чжан Чжилея.
Даниэль Дюбуа является официальным претендентом на пояс WBA, а хорват Филипп Хргович – на титул IBF.
- 22 марта стало известно, что Усик прекратил переговоры с Фьюри и проведет боя с одним из обязательных претендентов на свои три титула.
- Промоутер украинца Александр Красюк объявил, что Александр Усик после срыва поединка с Тайсоном Фьюри начнет переговоры с другим британцем – Даниэлем Дюбуа.
- 25 марта Усик и Фьюри сообщили WBA о том, что прекратили переговоры об организации боя за звание абсолютного чемпиона мира.
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