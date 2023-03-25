Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер в twitter.

По его информации, после срыва поединка за звание абсолютного чемпиона мира, Тайсон Фьюри планирует встретиться с Джо Джойсом, а Александр Усик будет боксировать против еще одного тяжеловеса из Великобритании - Даниэля Дюбуа.

"Джо Джойс, похоже, будет фаворитом Фьюри этим летом, в то время как Усик, вероятно, пойдет на Даниэля Дюбуа", - написал Коппинджер.

Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Джо Джойс является претендентом на один из титулов, которыми владеет украинец – WBO. Для того чтобы подтвердить этот статус британцу необходимо победить 15 апреля китайца Чжан Чжилея.

Даниэль Дюбуа является официальным претендентом на пояс WBA, а хорват Филипп Хргович – на титул IBF.