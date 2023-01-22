Об этом Фьюри рассказал в интервью YouTube-каналу iFL TV.

"Это бой века. Если помните, первый поединок Мохаммеда Али и Джо Фрейзера раскручивали как "бой века". Фьюри против Усика – это первый бой в истории за четыре пояса в супертяжелом весе. Такого раньше не делали. Леннокс Льюис был абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, но он не обладал четырьмя титулами", - рассказал Фьюри.

Он добавил, что ожидает очень интересный поединок против украинца.

"Мы два непобежденных чемпиона. Я двукратный чемпион и он двукратный чемпион в двух весовых категориях. Так что это очень интересный бой. Гигант встретится с тяжеловесом обычных размеров. Но это также будет поединок ловкого левши против контратакующего гиганта, идет вперед - делает все. Я могу так же хорошо делать все, что делает он", - сказал Фьюри, являющийся чемпионом мира по боксу по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Мохаммед Али проиграл Джо Фрейзеру в 1971 году в их первом поединке, а затем дважды взял у него реванш – в 1974 и 1975 годах. Бои американских тяжеловесов признаны одними из лучших в истории бокса.

21 января стало известно, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри перенесут с марта на апрель.

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