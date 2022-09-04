Видео обнародовано на BT Sport WWE в Instagram.

Тайсон Фьюри посетил шоу Clash at the Castle в качестве зрителя. После главного поединка вечера, в котором Роман Рейнс одолел Дрю Макинтайру, боксер не разрешил выйти на ринг другому звездному рестлеру Остину Теори, который имел право немедленно сразиться с победителем. Фьюри вскочил со своего места на трибунах и свалил бойца на пол ударом в лицо. После этого британец поднялся на ринг и пожал руку Рейнсу.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC. Он раньше несколько раз сам дрался в реслерских шоу.

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