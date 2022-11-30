Фьюри, в случае победы над Усиком, не станет абсолютным чемпионом по абсурдной причине
Британский боксер Тайсон Фьюри отказался платить штраф IBF и не сможет стать абсолютным чемпионом мира даже в случае победы над украинцем Александром Усиком
Об этом сообщил инсайдер Майкл Бенсон в twitter .
"Тайсон Фьюри заявил, что если он таки проведет следующий бой с Александром Усиком, то не будет претендовать на звание абсолютного чемпиона мира, поскольку откажется платить штрафы IBF", - написал Бенсон.
Тайсон Фьюри получил титул IBF (Международной боксерской федерации) в 2015 году благодаря победе над украинцем Владимиром Кличко, у которого он также отобрал пояса WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации).
Однако британец отказался защищать звание чемпиона мира IBF в бою против обязательного претендента из Украины Вячеслава Глазкова, из-за чего у него отобрали титул. Также на Фьюри наложили штраф, который он отказался платить.
В то же время для Александра Усика поединок против тяжеловеса из Великобритании, которому принадлежит пояс WBC (Всемирного боксерского совета), будет носить статус боя за звание абсолютного чемпиона, если его санкционирует IBF. Даже в случае поражения от Фьюри украинец сохранит титул IBF.
- 26 ноября стало известно, что Александр Усик 3 декабря посетит в Лондоне бой между британцами Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.
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