Об этом сообщил инсайдер Майкл Бенсон в twitter .

"Тайсон Фьюри заявил, что если он таки проведет следующий бой с Александром Усиком, то не будет претендовать на звание абсолютного чемпиона мира, поскольку откажется платить штрафы IBF", - написал Бенсон.

Тайсон Фьюри получил титул IBF (Международной боксерской федерации) в 2015 году благодаря победе над украинцем Владимиром Кличко, у которого он также отобрал пояса WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

Однако британец отказался защищать звание чемпиона мира IBF в бою против обязательного претендента из Украины Вячеслава Глазкова, из-за чего у него отобрали титул. Также на Фьюри наложили штраф, который он отказался платить.

В то же время для Александра Усика поединок против тяжеловеса из Великобритании, которому принадлежит пояс WBC (Всемирного боксерского совета), будет носить статус боя за звание абсолютного чемпиона, если его санкционирует IBF. Даже в случае поражения от Фьюри украинец сохранит титул IBF.

26 ноября стало известно, что Александр Усик 3 декабря посетит в Лондоне бой между британцами Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.

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